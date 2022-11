Netflix bestellt neue Serie von Judy Blume

US-Fernsehen

Das neue Format basiert auf dem Beststeller «Forever».

Netflix hat eine Serienversion des Judy-Blume-Romansvon Mara Brock Akil bestellt. Über die Serie wurde erstmals im September 2021 berichtet, dass sie sich bei Netflix in Entwicklung befindet. Brock Akil wird im Rahmen ihres Netflix-Gesamtvertrags als Showrunnerin und ausführende Produzentin an der Serie arbeiten. Dies ist die erste Serienbestellung im Rahmen des Vertrags, den sie Ende 2020 unterzeichnet hat."Judy Blumes Fähigkeit, die echten Emotionen einzufangen, die wir während der verschiedenen Übergangsriten unserer Jugend erleben, hat meine Lebensentscheidungen und meine Schreibstimme beeinflusst", sagte Brock Akil. "Ich fühle mich geehrt, eines meiner Lieblingsbücher, ‚Forever‘, neu zu verfilmen. Ich bin begeistert von der einmaligen Gelegenheit, mit einer Ikone der Kindheit zusammenzuarbeiten und diese Geschichte in meine Netflix-Heimat zu bringen, wo die Idee, dass die erste Liebe für immer bei einem bleibt, mit der Welt durch die Linse der schwarzen Liebe geteilt wird."Die Serie wird als eine Neuinterpretation von Blumes Roman beschrieben, der ursprünglich 1975 veröffentlicht wurde. In der offiziellen Logline heißt es, die Serie sei "eine epische Liebesgeschichte zweier schwarzer Teenager, die ihre Romantik und ihre Identität durch die unangenehme Reise erkunden, das erste Mal füreinander zu sein".