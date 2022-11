Endeavor macht einen kleinen Verlust

Wirtschaft

Das Unternehmen rutschte im dritten Quartal 2022 in die Verlustzone.

Endeavor, das durch größeren wirtschaftlichen Gegenwind und den Verkauf seines lukrativen Inhaltsproduktionsgeschäfts in diesem Jahr in Bedrängnis geraten ist, meldete Verluste für sein drittes Geschäftsquartal. Das Konglomerat für Talentvertretung, Live-Events und Sport verfehlte mit einem Verlust von 12,5 Millionen Dollar nur knapp die Prognosen.Endeavor hat seine Gesamtjahresprognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen leicht auf eine Spanne von 1,145 bis 1,175 Milliarden US-Dollar angehoben, was über der Schätzung von 1,13 bis 1,17 Milliarden US-Dollar liegt, die im August mit den Ergebnissen des zweiten Quartals vorgelegt wurde. Die Umsatzprognose wurde auf 5,235 bis 5,325 Milliarden US-Dollar gegenüber der Spanne von 5,235 bis 5,475 Milliarden US-Dollar im Vorquartal gesenkt.Das Unternehmen ist mit 5,4 Milliarden Dollar nach wie vor hoch verschuldet, obwohl das von Ari Emanuel geführte Unternehmen sein Versprechen einlöste, diese Schulden in diesem Quartal um 250 Millionen Dollar zu reduzieren, und das gleiche bis zum Jahresende anstreben wird."Unser Geschäft hat sich in diesem Quartal trotz eines turbulenten makroökonomischen Umfelds gut entwickelt", erklärte Emanuel den Anlegern. "In Anbetracht unserer einzigartigen Positionierung in Bezug auf eine Reihe von sehr widerstandsfähigen, säkularen Branchentrends bei Premium-Sport- und Unterhaltungsinhalten und Live-Events sind wir weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere langfristige Wachstumsstrategie umsetzen und gleichzeitig gut mit dem Kapital umgehen können."