«Jose Andres and Family in Spain» beginnt vor Silvester

US-Fernsehen

Der berühmte Koch und seine Familie wurden von discovery+ begleitet. Jetzt erscheint das Ergebnis.

discovery+ hat den Premierentermin für die kommende Dokumentarseriebekannt gegeben. Die sechsteilige Serie wird am 27. Dezember auf discovery+ Premiere haben und begleitet den überlebensgroßen Koch und gefeierten Menschenfreund José Andrés auf einem gastronomischen Abenteuer durch sein Heimatland mit seinen drei in Amerika aufgewachsenen Töchtern Carlota, Inés und Lucia Andrés. Ihre Reise ist ein Fest der spanischen Küche und Kultur, geleitet von José Andrés' Leidenschaft für das Essen und seiner persönlichen Geschichte in Spanien.In der pulsierenden Stadt Barcelona, ganz in der Nähe des Ortes, an dem seine Karriere im berühmten El Bulli begann, zeigt José seinen Töchtern einige der anspruchsvollsten und kreativsten Gerichte der Welt. In Madrid kommen sie in den Genuss köstlicher klassischer Gerichte wie langsam gegartes Lamm, Churros und Süßigkeiten, die ursprünglich für die Monarchie gebacken wurden. Auf ihrer Reise durch Andalusien genießen sie den begehrten Blauflossenthunfisch frisch aus dem Meer, und in Valencia werden sie in die Geheimnisse der Zubereitung der perfekten Paella eingeweiht. Neben dem köstlichen Essen gibt es auch Abenteuer, vom Gleitschirmfliegen über die Vulkanlandschaft von Lanzarote auf den Kanarischen Inseln bis zum Melken von Ziegen, um zu erfahren, wie in Asturien Spezialkäse hergestellt wird. Bei jedem Halt treffen sie auf lokale Experten, berühmte Köche und alte Freunde, die ihnen Geheimnisse und Traditionen verraten und köstliche Gerichte kochen.Andrés erklärt: "Begleiten Sie mich und meine Familie auf eine unglaubliche Reise durch Spanien, auf der wir uns durch jede Region essen und sehen werden, was die spanische Küche zur besten der Welt macht! Meine Töchter haben unendlich viele Geschichten über die Menschen, Orte und Speisen gehört, die mich als jungen Mann geprägt haben, aber wir haben die Chance, alles gemeinsam zu besuchen, kennenzulernen und zu probieren. Es gibt keinen besseren Weg, die spanische Kultur kennenzulernen, als mit Gabel und Löffel in der Hand."