Hunter King geht zu Hallmark

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei mehreren Filmprojekten mitwirken.

Hallmark Media und Hunter King («The Young and the Restless», «Life in Pieces») haben sich auf einen Vertrag mit mehreren Filmen geeinigt, wie heute bekannt gegeben wurde. King gab ihr Hallmark-Debüt Anfang des Jahres mit der Hauptrolle in dem Hallmark-Channel-Originalfilm «Hidden Gems» und spielte danach in «Nikki & Nora: Sister Sleuths» auf Hallmark Movies & Mysteries und wird als nächstes in «A Royal Corgi Christmas» zu sehen sein, der am Freitag, den 25. November, auf dem Hallmark Channel im Rahmen des jährlichen "Countdown to Christmas"-Programm-Events des Senders Premiere feiert."Hunter King verleiht jeder Rolle, die sie zum Leben erweckt, eine ganz besondere Note und ist eine wunderbare Ergänzung für die Hallmark-Familie", so Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President, Hallmark Media. "Wir freuen uns sehr, weiterhin mit Hunter zusammenzuarbeiten und wissen, dass die Zuschauer von ihrer Darstellung in «A Royal Corgi Christmas» völlig begeistert sein werden.""Ich fühle mich so unglaublich dankbar und glücklich, Teil der Hallmark-Familie zu sein! Als ich aufwuchs, fuhr ich fast jeden Tag am Hauptsitz von Hallmark vorbei und träumte davon, eines Tages in einem ihrer Filme mitzuspielen", begann King. "In diesem Jahr drei Hallmark-Filme drehen zu dürfen, ist schon jetzt unglaublich, und ich freue mich so sehr auf das, was noch kommen wird. Ich werde in Hallmark-Filmen mitspielen und damit meinen Lebensunterhalt verdienen! Machst du Witze? Ist das das wahre Leben?!"