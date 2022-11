SR auch auf französischem Boden empfangbar

International

Französische Nachrichten des Saarländischen Rundfunk laufen jetzt auch bei France Bleu in Lothringen.

Die zweitkleinste Sendeanstalt der ARD, der Saarländische Rundfunk (SR), ist künftig auch auf französischem Boden empfangbar. Bereits seit Dezember 2021 produziert der SR regelmäßig einmal pro Woche Nachrichten in französischer Sprache. Die Sendung mit allen wichtigen Informationen der Woche wird donnerstagsnachmittags unter anderem auf SR.de veröffentlicht. Nun erhält das Format ein größeres Publikum.Wie der öffentlich-rechtliche Sender ankündigte, wird das französische Nachrichtenangebotam Sonntag, 13. November, auch auf der Radiowelle France Bleu Lorraine ausgestrahlt. France Bleu Lorraine ist die regionale Welle des öffentlich-rechtlichen französischen Rundfunks Radio France und ist in der Grenzregion über UKW auf 98,8 aus Forbach oder 104,0 aus Saargemünd zu empfangen.Präsentiert wird das „Journal de la semaine“ von Viviane Shabanzadeh, die französische Muttersprachlerin und eine bekannte Stimme des SR ist. Die Redaktion liegt beim Leiter der Programmgruppe Nachrichten, Volker Roth. Die Sendung ist rund vier Minuten lang und besteht in der Regel aus vier bis fünf Meldungen aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport. Das Angebot richtet sich an alle, die sich mit der französischen Sprache befassen, wie Schüler und Lehrer oder Bildungsinstitutionen, wie die Volkshochschulen. Außerdem sind die Nachrichten für Grenzpendler interessant, die sich regelmäßig über die Lage im Saarland informieren wollen. Die Sendung soll jede Woche einen Überblick über das Geschehen im Saarland und der Großregion bieten.