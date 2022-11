Neal ORourke wird Chief Consumer Officer von Sky Deutschland

Köpfe

Der Chef von Sky Österreich wird zusätzlich auch die Leitung des Consumer-Bereichs von Sky Deutschland übernehmen.

Sky Deutschland bekommt Verstärkung aus Österreich. Wie der Bezahlsender am Freitag bekannt gab, wird Neal O’Rourke seinen bisherigen Verantwortungsbereich ausweiten und zusätzlich zu seiner Rolle als Managing Director von Sky Österreich die Leitung des Consumer-Bereichs von Sky Deutschland übernehmen. Er folgt auf Kathryn Imrie, die Sky nach insgesamt 18 Jahren „aus familiären Gründen“ verlässt und nach Großbritannien zurückkehrt, wie Sky in einer Mitteilung wissen lässt.Als Chief Consumer Officer ist O’Rourke ab sofort für die gesamte Consumer-Strategie und deren Umsetzung in der DACH-Region zuständig. Dazu gehören unter anderem Kundenwachstum, Marketing, Produkt- und Preisgestaltung sowie das OTT-Geschäft. Neal O’Rourke ist seit Januar 2020 Geschäftsführer von Sky Österreich. Davor war er als Chief Finance & Strategy Officer von Sky Irland für das Wachstum des Business zuständig und arbeitete dabei eng mit den Leadership Teams in Irland und Großbritannien zusammen.Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland, freut sich über den personellen Zuwachs „Ich bin stolz, dass wir die Position mit einer talentierten, hochgeschätzten Führungskraft aus den eigenen Reihen besetzen konnten, die eine perfekte Mischung aus langjährigem Know-How und ausgeprägten Leadership-Qualitäten mitbringt. So gewährleisten wir einen nahtlosen Übergang für unser Business und haben die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum und die kontinuierliche Stärkung unserer Marke.“„Wir bewegen uns in einem unglaublich spannenden und dynamischen Entertainment-Umfeld und ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und auf die Herausforderung, zusammen mit meinen Teams unser Geschäft voranzutreiben und die Spitzenposition von Sky im deutschsprachigen Markt weiter zu festigen“, erklärt O’Rourke.