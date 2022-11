Ordentliches «MacGyver»-Comeback

Quotennews

Rund 5 Monate musste «MacGyver» bei Kabel Eins pausieren - gestern kamen gleich vier Folgen zurück ins Programm.

So wirklich schwarze Zahlen konntebei Kabel Eins im samstäglichen Primetime-Programm in diesem Jahr noch nicht schreiben, dennoch ist die Serie zurück im Programm. Am 09. April liefen die zwei besten Ausstrahlungen, damals schauten 0,58 und 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, es waren immerhin 3,4 und 2,3 Prozent Marktanteil möglich. Zum Verständnis: schon diese "Bestwerte" sind weit entfernt von guten Leistungen. Vor dem gestrigen Abend liefen die letzten beiden Folgen am 11. Juni vor jeweils 0,42 Millionen Zuschauern und damit vor 1,7 und 1,6 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe war mit 0,1 und 0,15 Millionen Umworbenen gleichermaßen dünn besetzt.Doch sind seit diesen Platzierungen fünf Monate vergangen und es war wohl Zeit für ein Comeback. Für den 12. November setzte Kabel Eins direkt vier Folgen «MacGyver» an, keine wirklich gute Idee. Den Abend startete der Sender vor 0,44 Millionen Zuschauern, einer durchaus ordentlichen Reichweite also. Der Marktanteil zeigte jedoch die Schwächen klar auf, es kamen lediglich 1,7 Prozent zustande. Die Zielgruppe konnte hier nichts beschönigen, mit 0,13 Millionen klingt zwar die Reichweite erneut ordentlich, der Marktanteil von 2,2 Prozent ist jedoch düster. Und besser wurde es an diesem Abend nicht mehr.Folge zwei kam auf 0,42 Millionen Zuschauer und 0,15 Millionen Umworbene, zu Folge drei waren ab 22:15 Uhr nur noch 0,38 Millionen und 0,12 Millionen Werberelevanten vor den Bildschirmen dabei. Die Marktanteile lagen bei 1,6 und 1,7 Prozent im Gesamten, die Zielgruppe markierte 2,6 und 2,3 Prozent. Zur letzten Folge ab 23:15 Uhr stiegen immerhin die Marktanteile leicht auf 2,2 gesamte Prozent und 2,4 Zielgruppen-Prozent, doch die Reichweiten sanken auf 0,36 und 0,1 Millionen. Bitter für Kabel Eins: Im Vorlauf auf die Primetime holteab 19:15 Uhr gute 0,81 Millionen und 0,16 Millionen Umworbene ab, vor 20:15 Uhr lagen die Anteile also bei 3,5 und 3,2 Prozent.