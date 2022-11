Guter «Formel 1»-Abend bei RTL

Quotennews

«Der Große Preis von Brasilien» und «Schumacher»-Doku. RTL kann sich über guten «Formel 1»-Abend freuen.

Mit 1,39 Millionen Zuschauern und 0,3 Millionen Umworbenen startete RTL ab 17:45 Uhr indie Vorberichte. Für rund eine Stunde wurden die Zuschauer über alles rund um den «Großen Preis von Brasilien» informiert, dann unterbrach vor 2,49 Millionen Zuschauernkurz das Geschehen. Das News-Format markierte zudem 0,56 Millionen Werberelevante und damit 11,0 Prozent am Markt. Insgesamt waren es 10,9 Prozent. Mit 2,83 Millionen Zuschauern begann der Kölner Sender die letzten Minuten vor dem Rennen, mit 0,52 Millionen Umworbenen gingen hingegen einige jüngere Zuschauer verloren.Dann aber heulte die Motoren ab 19 Uhr - vor etwas weniger Zuschauern. Dergeht kurz vor dem Start die Luft aus.wollten lediglich 2,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil fiel wieder unter 10 Prozent auf noch immer gute 9,8 Prozent. Immerhin konnte die Zielgruppe wieder zulegen und mit 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen 9,3 Prozent am Markt markieren.Die Berichte nach dem Rennen und die Siegerehrung fielen dann schnell auf 2,34 und 1,39 Millionen Zuschauer ab, die Zielgruppe fiel über 0,58 auf 0,42 Millionen. Mitschickte RTL ab 21:15 Uhr eine Doku über die Rennsport-Ikone über den Äther, es verweilten 1,26 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 5,8 Prozent. Die Zielgruppe wollte mit 0,39 Millionen zusehen, der Anteil am Markt lag damit bei 7,2 Prozent. Die Spur wurde in Köln gehalten, ab 23:30 Uhr schickte der Senderhinterher. Es verblieben 1,1 Millionen Zuschauer und 0,27 Millionen Umworbene. Die Marktanteile am späten Abend damit bei 10,2 und 10,3 Prozent.