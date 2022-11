RTLZWEI findet «Promi Game Night»-Moderatorin

TV-News

Caroline Frier soll die deutsche Jane Lynch werden, die das US-Format «Hollywood Game Night» sieben Jahre moderierte.

Vor knapp einem Monat kündigte RTLZWEI an, die US-Gameshow «Hollywood Game Night» nach Deutschland zu bringen. Nun hat der deutsche Privatsender auch eine Moderatorin präsentiert. Laut eines ‚TV Wunschliste‘-Berichts fiel die Wahl auf Caroline Frier, die die deutsche Version unter dem Titelpräsentieren wird. Die Show, die von Constantin Entertainment produziert wird, trägt zudem den Beinamen „Wir spielen für deinen Traum!“.Frier tritt damit an die Stelle von Jane Lynch, die die US-Version zwischen 2013 und 2020 moderierte. Und auch weitere Namen sind laut des Berichts bereits bekannt. Als prominente Teilnehmer sollen die Komiker Özcan Cosar und Martin Klempnow, «Skate Fever»-Moderatorin Lola Weippert sowie der ehemalige Para-Speerwerfer Mathias Mester an der Produktion von zunächst vier Ausgaben teilnehmen. Die Produktion soll noch im Dezember stattfinden. Die vier Promis schließen sich jeweils mit einem nicht-prominenten Teilnehmer zu einem Spielpaar zusammen und zocken in verschiedenen Partyspielen um einen Geldgewinn. Die Sendung soll in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre und in feuchtfröhlicher Stimmung stattfinden.Nach dem Quoten-Flop von «Skate Fever» drückt RTLZWEI vor dem Jahreswechsel in Sachen Show-Produktion gehörig auf die Tube. Währen noch im Dezembermit Thomas Hermanns und Sonya Kraus im TV starten soll, wird auch Hugo Egon Balder fürvor der Kamera stehen. Die Neuauflage des Comedy-Quiz soll ebenfalls im Dezember produziert werden. Ob es mit den neuen Show-Formaten dann besser läuft, bleibt abzuwarten. Keine der Sendungen hat bislang ein konkretes Startdatum.