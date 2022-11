Dating mit Astrologie? discovery+ präsentiert «Written in the Stars»

TV-News

Ende November erscheint bei discovery+ eine neue Serie, in der sich Singles mit der Hilfe von drei Astrologen verlieben sollen.

Ab dem 27. November wird die neue Dating-Showdas Liebesleben von zwölf zunächst ahnungslosen Kandidaten in die Hände von drei der weltbesten Astrologen, Michele Knight, Colin Bedell und Francesca Oddie legen, um zu sehen, ob die wahre Liebe wirklich in den Sternen steht. Der Streamingdienst discovery+ verfolgt in dem Format den gänzlich neuen Ansatz, der auf jahrhundertealtem Wissen beruht: Astrologie. Die Serie wird von der preisgekrönten britischen Radiosprecherin, Podcasterin und Fernsehmoderatorin Clara Amfo präsentiert.In diesem Dating-Experiment kommen twölf Singles, die alle auf der Suche nach der großen Liebe sind und jeweils eines der zwölf Tierkreiszeichen repräsentieren, in einem Herrenhaus in Griechenland zusammen. Dort werden sie mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr Match basierend auf ihren Geburtshoroskopen bereits festgelegt wurde.Drei weltweit anerkannte Astrologen glauben, dass sie für jeden Kandidaten die perfekte astrologische Übereinstimmung gefunden haben. Im Laufe des Experiments legen sie alles daran, den Kandidaten dabei zu helfen, sich kennenzulernen, die Gründe für ihr Match zu verstehen und sich schließlich zu verlieben. Unter den Teilnehmenden befinden sich allerdings auch einige Zweifler, die mit Astrologie rein gar nichts anfangen können. Werden die Astrologen sie von der sternengeführten Liebe überzeugen und die Sterne halten, was sie versprechen? Am Ende soll geklärt werden, welche Sternzeichen sich auf Anhieb voneinander angezogen fühlen, kann ein Wassermann einem Fisch gefährlich werden, und ob es stimmt, was man über Skorpione sagt.