Quotencheck

Fünf neue Folgen präsentierte VOX im Herbst dieses Jahres? Wie lief es nach der erfolgreichen Sommer-Special-Staffel?

Alles beim Alten bei VOX und? Nicht ganz, denn Jana Ina Zarrella nahm erstmals an der Seite von Reiner Calmund und Christian Rach in der Jury der Kochshow Platz und ersetzte damit Mirja Boes. Bewertet wurden neben Starkoch Steffen Henssler wieder zahlreiche Gaststars, darunter Oliver und Amira Pocher, Andrea Sawatzki, Tahnee oder Jorge Gonzalez. Im Oktober und November strahlte der Kölner Sender insgesamt fünf neue Ausgaben aus.Die erste Folge der neuen Staffel der Koch-Show wurde am 9. Oktober von 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen gesehen, dies führte mit einem Marktanteil von guten 7,9 Prozent. Insgesamt erreichte sie 1,46 Millionen Interessenten und einen starken Gesamtmarktanteil von 6,2 Prozent. In der darauffolgenden Woche schalteten am Sonntag, den 16. Oktober, 1,22 Millionen Zuschauer und 0,41 Jüngere ein. Die Marktanteile beliefen sich auf solide 5,3 und 7,1 Prozent.Am 23. Oktober wurde dann die dritte Episode ausgestrahlt. VOX verbuchte 1,27 Millionen Zuschauer, wovon 0,42 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Insgesamt wurden 5,2 Prozent Marktanteil erreicht und in der Zielgruppe sank die Einschaltquote leicht auf 7,0 Prozent. In Folge vier wurden nur noch 0,28 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe erreicht, wodurch 5,1 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Die Reichweite der Zuschauer ab drei Jahren sank ebenfalls auf 1,19 Millionen, bleib aber zumindest in Schlagdistanz zur Vorwoche.Die bis zum jetzigen Zeitpunkt letzte Folge der neuen-Staffel erreichte, am 6. November 1,61 Millionen Interessenten, woraus sich ein ausgezeichneter Marktanteil von 6,8 Prozent ergab. In der Zielgruppe schalteten 0,50 Millionen Zuschauer ein, was zu dem besten Marktanteil der Staffel führte. 8,5 Prozent wurden in der Zielgruppe gemessen.Die 17. «Grill den Henssler»-Staffel sorgte bei VOX für solide Werte. 1,45 Millionen Zuschauer brachten 5,7 Prozent Marktanteil ein, Henssler überzeugte mit durchschnittlich 0,42 Millionen Interessenten in der Zielgruppe. Der Marktanteil belief sich auf den VOX-Schnitt treffende 7,1 Prozent. Die 16. Staffel kam im Frühjahr etwas besser bei den Zuschauern an. Die Reichweite lag bei 1,39 Millionen Zuschauern, die Marktanteile bewegten sich bei 5,7 sowie 7,7 Prozent. «Grill den Henssler» mag zwar nicht mehr an die Glanzzeiten heranreichen, ist für VOX aber alles andere als ein Flop. Dies zeigten zuletzt auch die Sommer-Specials, die teilweise mehr als zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen generierten.