Primetime-Check

Wie lief es für die beiden Kuppelshows «Bauer sucht Frau» und «Hochzeit auf den ersten Blick»? Konnte sich Frank Plasberg gebührend von «Hart aber fair» verabschieden?

Die größte Reichweite nach der «Tagesschau» (5,06 Mio.) holte der ZDF-Film, den 4,70 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die Marktanteile lagen bei guten 16,9 Prozent bei allen und soliden 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Fürundblieben noch 3,18 und 2,16 Millionen Zuschauer wach. Der Marktanteil bewegte sich jeweils bei 13,0 Prozent. Beim jungen Publikum fiel der Mainzer Sender von 7,2 auf 5,6 Prozent zurück. Das Erste beschäftigte sich mit der Katar-WM. Die Dokulockte 3,94 Millionen Menschen an, was einem Marktanteil von 13,9 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Film mit Thomas Hitzlsperger mit 15,5 Prozent sogar zum erfolgreichsten Programm des Montags – noch vor den Privatsendern. Frank Plasbergs Abschied vonverfolgten 3,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bleiben mit 13,7 und 10,6 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch diemarkierten mit 14,5 und 11,4 Prozent jeweils zweistellige Quoten. Insgesamt sahen die Nachrichten mit Caren Miosga 2,90 Millionen.Besagtes Privatfernsehen gab mitbei RTL die beste Figur ab. Die Kuppelshow verbuchte 3,45 Millionen Zuschauer, darunter 0,82 Millionen Umworbene. Die Marktanteile beliefen sich auf sehr starke 12,7 Prozent bei allen und 13,1 Prozent bei den Jüngeren.undsorgten danach für 2,07 und 1,34 Millionen Seher, in der Zielgruppe brachten es die beiden Info-Magazine auf 11,1 und 9,4 Prozent.kam auf 1,31 Millionen Zuschauer, darunter 0,56 Millionen Jüngere. Sat.1 durfte sich über solide 5,4 Prozent bei allen und tolle 10,0 Prozent in der Zielgruppe freuen.ProSieben setzte auf acht Folgen von, die bis kurz vor Mitternacht andauerten. Im Durchschnitt brachte man es so auf 0,40 Millionen Zuschauer und Marktanteile von schwachen 1,8 und 6,4 Prozent. Die erfolgreichste Folge lief um 21:11 Uhr, diese sahen 0,60 Millionen Menschen. In der Zielgruppe standen 7,4 Prozent zu Buche. Kabel Eins brachte es mit den Filmenundauf 0,97 und 0,44 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe sahnte der Unterföhringer Sender tolle 6,1 und 7,0 Prozent Marktanteile ab.RTLZWEI kam mit zwei-Folgen nicht über 0,35 und 0,40 Millionen Zuschauer hinaus. Die beiden Wiederholungen markierten Sehbeteiligungen von schwachen 2,6 und 3,6 Prozent in der Zielgruppe. VOX setzte auf eine dreistündige-Folge, die für 0,80 Millionen Zuschauer interessant war. Beim werberelevanten Publikum kam der Kölner Sender auf leicht unterdurchschnittliche 6,2 Prozent.