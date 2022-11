Freeform setzt «Everythings Trash» ab

US-Fernsehen

Die neue Sendung mit der Komikerin Phoebe Robinson ist nach zehn Episoden schon Geschichte.

Freeform hat die Comedyserieder Komikerin Phoebe Robinson abgesetzt. Die Serie feierte am 13. Juli Premiere und lief zehn Episoden lang bis zum Serienfinale am 7. September. Basierend auf Robinsons 2018 erschienenem Buch mit dem gleichen Titel folgte die Comedy der 30-jährigen, berühmt-berüchtigten und freimütigen Podcasterin Phoebe (Robinson), die "der Kultur ihren Stempel aufdrückt, während sie ein angenehm chaotisches Leben in Brooklyn führt. Nachdem ihr scheinbar perfekter älterer Bruder sich für ein öffentliches Amt bewirbt, ist sie gezwungen, sich auf die Reise des Erwachsenwerdens zu begeben."Nneka Okafor («NCIS: New Orleans»), Toccara Cash («Station 19»), Jordan Carlos («The Nighly Show with Larry Wilmore») und Moses Storm («Arrested Development») spielen ebenfalls mit. Robinson hat die Serie nicht nur entwickelt und geschrieben, sondern war neben Jonathan Groff auch als ausführende Produzentin tätig. Jose Acevedo und Lauren Bans waren Koproduzenten.Laura Gutin war zusammen mit Chioke Nassor ausführende Produzentin, der auch bei einer Folge Regie führte. Carlos, Tom Ragazzo und Karl Frankenfield wurden als Produzenten verpflichtet. Thomas M. Bolger trat dem Projekt als Associate Producer bei. ABC Signature produzierte die Serie in Zusammenarbeit mit Robinsons Produktionsfirma Tiny Reparations.