Chelsea Handler geht zu Netflix

Allerdings nur für ein weiteres Comedy-Special.

Chelsea Handler kehrt zu Netflix zurück. Die Komikerin bringt ihr neuestes Stand-up-Special am 27. Dezember auf den Streamer. Das Special mit dem Titel "Revolution" markiert Handlers Rückkehr zu Netflix, Jahre nachdem sie ihre eigene Talkshow «Chelsea» moderiert hatte, die 2016 der erste Vorstoß des Streamingdienstes in die Talkshow-Programmierung war.In «Revolution» wird Handler ihrem Leben freien Lauf lassen – einschließlich ihrer Entscheidung, kinderlos und allein zu bleiben (mit Ausnahme ihrer Hunde), sich während der Pandemie zu verabreden, während ihre Familie in ihr Haus eindringt, und ihrer Vision für eine Zukunft, in der Männer keine Flip Flops tragen.Handler ist zusammen mit Michelle Caputo und Shannon Hartman als ausführende Produzentin an «Revolution» beteiligt. Jo Koy führte bei dem Stand-up-Special Regie. Derzeit ist sie auf ihrer "Vaccinated & Horny Tour" unterwegs, die am 16. Dezember endet. Die anderthalb Jahre dauernde Tournee wird 115 Shows in über 90 Städten umfassen. Das Netflix-Special wurde während eines Aufenthalts im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee, am 10. Juni 2022 aufgezeichnet.