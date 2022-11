«Goodbye Deutschland» mit mäßigem Montag-Comeback

Quotennews

Zuletzt lief es für eine Mallorca-Ausgabe des Auswanderer-Formats signifikant besser.

Um 20:15 Uhr kehrte bei VOX ins Programm am Montagabend zurück. Die Geschichte von Chris Töpperwien und dessen Ehefrau Nicole, die ein Baby erwarten und in Los Angeles ein Café eröffnen wollen, sorgte für eine Reichweite von 0,80 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von mäßigen 3,3 Prozent. Zudem bekam das Publikum Peggy und Steff zu sehen, deren Hündin Kiki verstorben ist, sowie Lisha und Lou, die auf Mallorca heiraten wollen, serviert. Die beiden weiteren Geschichten über Deutsche im Ausland war bei 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen beliebt. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf annehmbare 6,2 Prozent.Damit schnitt «Goodbye Deutschland!» etwas schwächer als Mitte August ab, als letztmals eine Folge des Auswandererformats am Montagabend gesendet wurde. Damals stand die Sendung unter dem Motto „Viva Mallorca“ und lockte 0,94 Millionen Zuschauer zum Kölner Sender. In der Zielgruppe reichte es für ordentliche 7,9 Prozent Marktanteil. Zurück zum gestrigen Montag: Um 23:15 Uhr setzte VOX das Programm mit einer Wiederholung aus dem September 2021 fort. „Hundesitter am Ballermann“, so der Titel der «Goodbye Deutschland!»-Episode, sorgte für 0,44 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe verzeichnete man noch schwache 4,5 Prozent.Am Vorabend überzeugten einmal mehr die VOX-Dauerbrenner. Allen voran machte am Montageine gute Figur und sorgte ab 17:00 Uhr für 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei sehr überzeugenden 6,3 Prozent. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 0,18 Millionen Umworbenen bei soliden 7,3 Prozent.trieb im Anschluss die Zielgruppen-Quote bis auf 8,7 Prozent nach oben. Die Gesamtreichweite stieg auf 0,93 Millionen.sahen ab 19:00 Uhr 1,22 Millionen Menschen, in der Zielgruppe wurden gute 7,8 Prozent Marktanteil ausgewiesen.