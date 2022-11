Seth Rogen dreht Filmindustrie-Comedy

US-Fernsehen

Der Streamingdienst AppleTV+ hat sich die Rechte an dem Werk gesichert.

Apple TV+ hat einer halbstündigen Komödie von Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck und Alex Gregory einen Serienauftrag erteilt. Die noch unbetitelte Serie mit Rogen in der Hauptrolle handelt von einem alten Hollywood-Filmstudio, das versucht, in einer Welt zu überleben, in der es für Kunst und Kommerz immer schwieriger wird, zusammenzuleben.Rogen spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern schreibt auch das Drehbuch und führt zusammen mit Goldberg Regie bei der Serie. Beide sind über ihr Label Point Grey Productions ausführende Produzenten, ebenso wie James Weaver. Huyck und Gregory fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten. Außerdem sind Alex McAtee und Josh Fagen als ausführende Produzenten und Frida Perez als Koproduzentin tätig. Lionsgate Television fungiert als Studio und hat einen Multiplattform-Vertrag mit Point Grey abgeschlossen.Die Serie landete bei Apple TV+ nach einem Wettbewerb mit mehreren Bietern. Dies ist Rogens zweites Projekt bei dem Streamer; er wird auch die Hauptrolle neben Rose Byrne in «Platonic» spielen, das von Nick Stoller und Francesca Delbanco mitgeschrieben wurde.