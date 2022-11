Warner Bros. Discovery will für NBA nicht zu viel bezahlen

US-Fernsehen

Der Chef des Unternehmens, David Zaslav, möchte keine Fantasiesummen für Basketball ausgeben.

Warner Bros. Discovery schätzt seine NBA-Programme so sehr, dass es vor kurzem einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen hat, um seine Top-Basketballanalysten auf ihren Sendeplätzen bei TNT zu halten. Und doch „muss das Unternehmen die NBA nicht haben", sagte der oberste Manager des Unternehmens am Dienstag auf einer Investorenkonferenz.Und so beginnt der lange Weg zur Aushandlung eines voraussichtlich weiteren gigantischen Sportrechtepakts zwischen einer großen Liga und einer Vielzahl von Medienunternehmen. Der letzte NBA-Rechtevertrag, der mit dem ehemaligen Time-Warner-Unternehmen Turner Sports und Walt Disneys ESPN abgeschlossen wurde, hatte einen Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar und läuft nach der Saison 2024-25 aus. Da die NFL vor kurzem mit Disney, Paramount Global, NBCUniversal, Fox und Amazon einen Vertrag über vermutlich 110 Milliarden Dollar über elf Jahre abgeschlossen hat, wird die NBA wahrscheinlich auf eine deutliche Erhöhung drängen.Das scheint die Top-Medienmanager an der Spitze der Unternehmen, die wahrscheinlich mitbieten werden, nicht zu stören. "Es muss ein Geschäft für die Zukunft sein. Es kann kein Geschäft für die Vergangenheit sein", sagte David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, während einer von RBC veranstalteten Investorenkonferenz. Disney-CEO Bob Chapek erklärte kürzlich gegenüber Investoren, dass Disney gerne mit der NBA ins Geschäft kommen würde", solange ein Pakt mit Multiplattform-Rechten auf eine steuerlich verantwortliche Weise" strukturiert werden kann.