Lale-Marie Walter ist neue Wettermoderatorin bei Welt

Köpfe

Die 27-jährige ergänzt ab heute das Wetter-Team um Alexander Hildebrandt.

Der Welt-Meteorologe Alexander Hildebrandt und die Wettermoderatorinnen Miriam Pede und Maira Rothe erhalten Unterstützung. Wie der Nachrichtensender Welt am Mittwoch mitteilte, erweitert Lale-Marie Walter mit dem heutigen Tag das Wetter-Team.Die studierte Medienmanagerin war bereits in verschiedenen Bereichen der Branche tätig. Sie arbeitete als Schauspielerin, Sprecherin, Model, Moderatorin, Redakteurin und war zuletzt Filmproduzentin in Berlin. Zuvor lebte die 27-Jährige in Metropolen wie Kapstadt, Shanghai und London.„Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu werden und dem Welt-Publikum zukünftig das Wetter präsentieren zu dürfen - mal mit einem Augenzwinkern, aber hoffentlich immer auf den Punkt“, wir Lale-Marie Walter in einer Mitteilung zitiert.