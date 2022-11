Trotz Neuware: RTLZWEI-Nachmittag läuft weiter schrecklich

Quotennews

Der Wechsel von «Südklinik am Ring» von Sat.1 nach Grünwald hat sich noch nicht als Erfolg herausgestellt.

Aktuell strahlt RTLZWEI Erstausstrahlungen am Werktag von 13.55 bis 20.15 Uhr aus. Dennoch wird dieses Engagement von den Zuschauern nur zum Teil gewürdigt. Eine neue Folge, die von Celine handelte und in der sich entschied, ob sie aufgrund von Schulden ins Gefängnis kommt oder Sozialstunden ableisten muss, sicherte sich nur 0,17 Millionen Zuschauer und fuhr 2,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen kam die Produktion von UFA Show & Factual GmbH nur auf 0,04 Millionen und 2,9 Prozent.Die 16-Uhr-brachten 0,20 Millionen Zuschauer, mit 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 2,5 Prozent Marktanteil ein. Bei der ehemaligen Sat.1-Show, die nunheißt, ging es um eine junge Frau, die ihrem Freund einen Hammer aufs Knie schlug. 0,21 Millionen Menschen sahen, welches Geheimnis hinter dieser Aktion steckte. Mit 0,04 Millionen Umworbenen konnte man sich nur über 2,6 Prozent Marktanteil freuen.Inhaben sich zwei dubiose Typen Zutritt zu einem Haus verschafft, sodass sich die Besitzerin in größter Gefahr befand. Wie diese Aktion ausging, sahen 0,33 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die deutsche Produktion fuhr 2,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,04 Millionen generiert, sodass man auf 1,7 Prozent Marktanteil kam.