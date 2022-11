Quotencheck

Nach einer fast fünfstündigen Doku wärmte VOX das Format als dreiteilige Serie auf. War man damit erfolgreicher?

VOX setzte in diesem Jahr – wenn nicht auf Filme – vermehrt auf ausschweifende Dokumentationen am Samstagabend, die meist bis weit in die Nacht dauerten. So auch am 26. Februar als manausstrahlte und darin Menschen porträtierte, die eine Veränderung in ihrem Leben wagten. Der Film, der Anfang des Jahres bis kurz vor 1:00 Uhr nachts andauerte, war aufgrund der schier endlosen Sendezeit kein Erfolg. Im Schnitt sahen nur 0,36 Millionen Zuschauer zu, die Marktanteile bewegten sich bei weit unterdurchschnittlichen 1,7 und 3,1 Prozent.Die Verantwortlichen des Kölner Senders glaubten aber offenbar an den Stoff und schickten die Geschichten im Herbst erneut auf Sendung – diesmal nicht als einzige Reportage, sondern als dreiteilige Doku-Serie. Statt am Samstagabend sendete VOX die Reihe immer montags ab 22:15 Uhr im Anschluss an Tim Mälzers Koch-Experiment «Zum Schwarzwälder Hirsch», von dem drei zweistündige Folgen produziert wurden. Die Sendedauer ist angesichts der häufig dreistündigen Sendestrecken von «Die Höhle der Löwen» oder «Goodbye Deutschland!» eher ungewöhnlich für VOX, weswegen «Alles auf Anfang!» wohl eher als Notnagel gedient haben dürfte.Die erste Ausgabe, die am 24. Oktober gesendet wurde, markierte eine Gesamtreichweite von 0,53 Millionen Zuschauern. Ab 22:15 Uhr lag die Sehbeteiligung bei schwachen 2,9 Prozent. In der Zielgruppe lockten die Geschichten über Karriere-Neustarts als Magier oder einer Geschlechtsumwandlung 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige an, wodurch ein Marktanteil von 4,5 Prozent zustande kam. Bereits «Zum Schwarzwälder Hirsch» hatte im Vorlauf mit Marktanteilen von 3,9 und 6,2 Prozent ein paar Probleme.Mit dem steigenden Ergebnis des „Hirschen“ in Woche zwei verbesserte sich auch das Niveau von «Alles auf Anfang!». Die Reichweite stieg auf 0,60 Millionen, der Marktanteil auf 3,4 Prozent. Mit 0,26 Millionen Umworbenen verbuchte VOX diesmal 6,7 Prozent. Am 7. November sorgten 0,61 Millionen Seher für weiterhin magere 3,6 Prozent. In der Zielgruppe blieb das Ergebnis konstant bei 0,26 Millionen und soliden 6,7 Prozent.Im Durchschnitt sahen die drei Folgen von «Alles auf Anfang! Startschuss in ein neues Leben» 0,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,24 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Mit Marktanteilen von 3,3 Prozent bei allen und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für VOX allenfalls solide. Als möglicher Programmnotnagel ist das Ergebnis aber durchaus zufriedenstellend.