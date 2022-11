Tubi bestellt Identitätswechsel-Film «Classmates»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von FOX hat demnächst einen neuen Streifen im Angebot.

Der werbefinanzierte Streamer Tubi von Fox Entertainment hat den TV-Filmvon dem Ehepaar Danielle Fishel («Boy Meets World») und Jensen Karp («Kevin & Bean», «Hot Karl») bestellt. Fishel führt Regie und Karp schrieb das Drehbuch für den Film, der 2023 in die Kinos kommen soll.Anjelica Bette Fellini («The French Dispatch») und Kayden Muller-Janssen («The Villains of Valley View») spielen die Hauptrollen in dem Film als ehemalige Highschool-Klassenkameraden Anabella und Raury, deren Identitäten am ersten Tag des Colleges durch einen Computer-Hack vertauscht werden.Die Logline lautet wie folgt: "Trotz völlig unterschiedlicher Hintergründe, Rassen und Persönlichkeiten überzeugt Anabella Raury davon, den Fehler nicht zu korrigieren. Die Entscheidung, mit dem Strom zu schwimmen, löst einen massiven Welleneffekt aus, als die zwielichtigen Machenschaften eines ihrer Elternteile sie beide in Gefahr bringen. Gemeinsam rennen die Mädchen um ihr Leben und müssen ihre Differenzen beiseite schieben, wenn sie überleben wollen. Natürlich werden aus den besten Feinden oft die besten Freunde, und Anabella und Raury entdecken, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie dachten."