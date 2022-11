Bülent Ceylan präsentiert gleich zwei neue SWR-Formate

TV-News

Sowohl das Stand-up-Programm «Luschtobjekt» als auch das Comedy-Tutorial «Babbel Net!» werden online first in der ARD Mediathek ausgespielt.

Der SWR hat zwei neue Formate mit Comedian Bülent Ceylan angekündigt, die sowohl im SWR Fernsehen als auch in der ARD Mediathek zu sehen sein werden. Die Aufzeichnung seines aktuellen Solo-Bühnenprogrammsist ab dem 9. Dezember in der Mediathek abrufbar und wird am 29. Dezember um 22.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Außerdem erfolgt eine Ausstrahlung des Programms, in dem Ceylan das Thema Lust in den sozialen Medien persifliert und sich mit frisch rasierter Brust selbst zum „Luschtobjekt“ macht, am 12. Januar 2023 ab Mitternacht im Ersten. «Luschtobjekt» ist eine Produktion der Kimmig Entertainment.Der 12. Januar steht dann ganz im Zeichen von Ceylan, denn an jenem Tag debütiert auch dessen zweites Format, ein Comedy-Tutorial. Auch diese Sendung wurde von Kimming Entertainment produziert, insgesamt sind sechs Folgen herausgekommen, die ab dem 13. Januar immer freitags ab 23:30 Uhr im SWR Fernsehen gesendet werden. Bülent Ceylan verrät in seiner Show all das, was man über die wichtigen Themen des Lebens wissen sollte, um auf jeder Party mitreden zu können. Es wird versprochen, dass bei Themen wie Ernährung, Liebe, Weltall, Schönheit, Wetter oder Geld keine Fragen offenblieben. So lässt sich der Comedian etwa zum professionellen "Kuschler" ausbilden, versucht in einer Kältekammer bei minus 110 Grad zu überleben, absolviert ein veganes Survivaltraining und schießt einen Mannheimer Döner in die Stratosphäre.„Ich bin mega glücklich, zwei so tolle Projekte mit dem SWR zu realisieren, und freue mich sehr auf alles, was noch in der gemeinsamen Zukunft entsteht!", wird Bülent Ceylan in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders zitiert.