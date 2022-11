Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel: Es kamen plötzlich viele Menschen aus unterschiedlichen Lebensrealitäten zusammen

Interview

Die UFA-Produzentin sprach mit Quotenmeter über die neue MDR-Dokumentation, die auf die magische Zeit am Wochenende zurückblickt.

Von der magischen Zeit, die man als junger Erwachsene:r zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend erlebt. Dem Gefühl, an nichts denken zu müssen, im Moment zu leben und sich der Musik hinzugeben. Das Ganze natürlich mit vielen, ähnlich geschmacklos gekleideten und sehr gutgelaunten, Gleichgesinnten.Dass wir uns an eine Zeit zurücksehnen, in der es kein Corona, keinen Klimawandel und keine Energiekrise gab. So unreflektiert das klingt, es war einfach wunderbar. Und wir haben entdeckt, dass wir viele der Songs immer noch ziemlich gut finden!Naja, in so ziemlich allen Punkten, die man sich vorstellen kann. Eine Liste anzufertigen, würde dieses Interview sprengen. Ich sag mal so: hier kamen plötzlich viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten zusammen. Es gab genug zu trinken, zu rauchen und zu reden. Wenn dann noch der richtige Beat aus den Boxen wummert und es keine Sperrstunde gibt, geht echt gut was ab.Natürlich steckt in den Menschen, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, viel Erinnerung drin. Bestimmt bis an ihr Lebensende. Wir tragen doch alle die Vergangenheit in uns. Die Frage ist eher, wie man in der Gegenwart damit umgeht.Es war uns sehr wichtig, ganz unterschiedliche Menschen, Orte und auch Musikrichtungen zu mischen. Aber natürlich ist nicht alles auserzählt. Kurze Notiz und großen Dank an dieser Stelle an den mdr: wir produzieren gerne noch weitere Staffeln!Ich glaube, sie war in Teilen auch schon während der Mauer vermischt. Natürlich marginal, aber das hat eben nicht funktioniert, ein Land von dem Sound der restlichen Welt zu trennen. Und klar – nachdem die Grenze offen war, ist plötzlich ganz viel möglich gewesen. Ich bin erst Anfang der 2000er nach Berlin gezogen, aber ich kann mich genau erinnern, mit wieviel Tatendrang die „ostdeutschen“ Stadtteile damals erobert wurden.Nach der Ähnlichkeit mit unseren Protagonist:innen. Das Casting war so gut, dass ich selber darauf hereingefallen bin. Bei der ersten Rohschnittsichtung habe ich mir gedacht: boah krass, das ist ja geiles Archivmaterial. Und dann habe ich gemerkt, dass das schon die neu gedrehten Sequenzen waren. Es war mir leicht peinlich und gleichzeitig war ich stolz auf unsere Authentizität.Dank der Freundschaften unseres Autors Alexander Kühne. Man kennt sich. Schon lange. Das macht natürlich Vieles einfacher. Und Alex schreibt auch in einer Art und Weise – seine Dokus, seine Bücher – da finden sich viele wieder. Großartiger Weise wahrscheinlich auch diese tollen Künstler.Ich fahre den Bus! Ja klar. Wir alle. Ich glaube wir wollen nicht nur zurück in diese Zeit, wir wollen vor allem doch auch manchmal zurück in dieses Leben. Die Leichtigkeit, die damals so allgegenwärtig war. Alles ist möglich, ich muss nur an die nächste Hausecke in den Club. Und der Kater war am nächsten Morgen nicht so schlimm wie heute!Was „die Ostdeutschen“ so mögen, kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich denke, der Song hat dann doch einigen gefallen. Dabei ertappt man sich ja auch in heutiger Zeit. Leider ist die Popmusik manchmal etwas stärker als die eigene Vorstellung von Intellektualität. Wobei: Gott sei Dank. 😃