Candace Cameron Bure will alle unterhalten

Die Schauspielerin äußerte sich in einem Interview zu homosexuellen Weihnachtsfilmen.

Candace Cameron Bure reagiert auf eine Protestaktion. Anfang dieser Woche erklärte die Schauspielerin, die als Chief Creative Officer von Great American Family fungiert, dem ‚WSJ. Magazine‘, dass der Sender keine LGBTQ-Paare zeigen wird. "Ich denke, dass Great American Family die traditionelle Ehe im Kern beibehalten wird", sagte sie. CEO Bill Abbott fügte hinzu: "Wir schreiben das Jahr 2022, wir sind uns der Trends bewusst. Es gibt keine Tafel, auf der steht: 'Ja, das' oder 'Nein, das werden wir nie tun'".Am Mittwoch reagierte Bure in einer ausführlichen Stellungnahme auf die zahlreichen Kritiken an ihren Äußerungen: "Ich möchte mich zum Programm von Great American Family äußern, wie es im 'Wall Street Journal' berichtet wurde. Alle, die mich kennen, wissen ohne Zweifel, dass ich große Liebe und Zuneigung für alle Menschen empfinde. Es bricht mir das Herz, dass irgendjemand glauben könnte, ich wolle absichtlich jemanden beleidigen und verletzen. Es macht mich traurig, dass die Medien oft versuchen, uns zu spalten, selbst bei einem so tröstlichen und fröhlichen Thema wie Weihnachtsfilmen. Aber angesichts des vergifteten Klimas, das in unserer Kultur herrscht, sollte mich das nicht überraschen. Wir brauchen Weihnachten mehr denn je", schrieb sie. "Ich bin eine gläubige Christin. Das bedeutet, dass ich glaube, dass jeder Mensch das Bild Gottes in sich trägt. Deshalb bin ich dazu aufgerufen, alle Menschen zu lieben, und das tue ich auch. Wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass ich ein Mensch bin, der leidenschaftlich und unterschiedslos liebt. Mein Herz sehnt sich danach, Brücken zu bauen und Menschen einen Schritt näher zu Gott zu bringen, andere gut zu lieben und einfach ein Spiegelbild von Gottes großer Liebe für uns alle zu sein.“Sie fuhr fort: "An die Mitglieder der Medien, die diese Gelegenheit nutzen, um Konflikte und Hass zu schüren, habe ich eine einfache Botschaft: Ich liebe euch trotzdem. An diejenigen, die hassen, was ich schätze und die mich online angreifen: Ich liebe euch. An diejenigen, die versucht haben, mich zu verunglimpfen: Ich liebe euch. An alle, die dies lesen, gleich welcher Rasse, Religion, Sexualität oder politischen Partei, einschließlich derer, die versucht haben, mich mit Beschimpfungen zu schikanieren: Ich liebe euch.“