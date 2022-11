Kein Scherz: QVC zeigt Weihnachtsfilm

US-Fernsehen

Der Verkaufssender hat ebenfalls einen Film rund um die schönste Weihnachtszeit produzieren lassen.

QVC steigt in diesem Jahr mit der Premiere seines allerersten Titels in diesem Genre,, in das ständig wachsende Geschäft mit originellen Urlaubsfilmen ein. Der Film, der ab Thanksgiving auf der kostenlosen Plattform QVC+ zu sehen ist, dreht sich um Holly, "eine Lebensmittelkritikerin aus der Großstadt, die sich während der Weihnachtszeit unerwartet in der Kleinstadt Pine Falls wiederfindet", so die Beschreibung von QVC."Umgeben von Einheimischen, die die Weihnachtszeit genauso lieben wie sie, erfährt Holly bald, dass das Zentrum ihrer Weihnachtsstimmung ein spezielles Rezept für heiße Schokolade ist, die auf dem Marktplatz verkauft wird. Mit der Hilfe eines charmanten, wenn auch etwas trotteligen Abschleppwagenfahrers erfährt Holly aus erster Hand, warum Pine Falls eine der besten Weihnachtsstädte Amerikas ist – und was die heiße Schokolade so magisch macht.""Es ist eine bezaubernde Geschichte, und wir haben gelernt, dass unsere Zuschauer immer mehr Zeit mit uns und unseren Moderatoren verbringen und wir sie auf organische und anorganische Weise in die Welt der Feiertage einbeziehen wollen, und zwar auf all die Arten, die sie wählen, um mit uns zusammen zu sein", sagte Soumya Sriraman, Präsident des Streaming-Bereichs der QVC- und HSN-Muttergesellschaft Qurate Retail Group, dem US-Branchendienst ‚Variety‘.