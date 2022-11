3 Quotengeheimnisse

Typisch, Rosemann! ProSieben setzt in einem Sitcom-Block auf «The Flash» und am Sonntag wird bei «Zervakis & Opdenhövel. Live.» Werbung für die WOK-WM wiederholt.

ProSieben startete die Wiederholung der fünften Staffel der Superhelden-Serie. Diese Episoden, die vor knapp fünf Jahren in Vancouver produziert wurden, dürfen am Samstag zwischen «The Big Bang Theory» und «The Neighborhood» laufen. Um 09.20 Uhr waren 0,11 Millionen Fernsehzuschauer dabei, der Marktanteil sank von vier auf zwei Prozent. Bei den Umworbenen wurden nur noch 0,07 Millionen Zuseher verbucht, der Marktanteil sank auf 4,8 Prozent. Zuvor waren für «TBBT» 8,2 Prozent drin.Am Sonntag wiederholte ProSieben sein Journal, das man inzwischen inhaltlich völlig umgebaut hat. Die vom Mittwoch wiederholte Werbeshow für «Die TV total Wok WM» schlug sich etwas besser. Immerhin kam man zwischen «Galileo» und «Joko & Klaas gegen ProSieben» immerhin auf 0,22 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent. Bei den jungen Menschen standen dieses Mal 0,12 Millionen Zuseher auf der Uhr, der Marktanteil bewegte sich bei 5,7 Prozent.Nach dem knapp vierstündigen Marathon der gelben Familie setzte ProSieben um 23.55 Uhr auf die Fernsehsendung, die vor knapp einem Jahr das erste Mal ausgestrahlt wurde. Doch nur 0,11 Millionen Fernsehzuschauer wollten Reality-Show-Prominente sehen, die sich in anderen Jobs ertüchtigen. Das Format sicherte sich noch einmal zwei Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 60.000 Zuseher ein, sodass man auf 4,3 Prozent Marktanteil kam.