Wie gut schlugen sich die Serien im Ersten? Punktete das ZDF mit einer Dokumentation?

4,60 und 4,21 Millionen Menschen verfolgten am Dienstagabend die Serienund, die auf 16,9 und 16,2 Prozent Marktanteil kamen. Die Formate sicherten sich 7,9 und 6,7 Prozent bei den jungen Menschen. Das um 21.05 Uhr eingeschobeneerlange bei 5,08 Millionen Menschen Aufmerksamkeit, der Marktanteil belief sich auf 19,1 Prozent bei allen sowie 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitundfuhr man 2,11 und 2,71 Millionen Zuschauer ein, die blaue Eins sicherte sich 9,2 und 14,9 Prozent. Bei den jungen Leuten kam Das Erste auf 3,5 und 9,6 Prozent.„Teuerland – Abschied vom deutschen Wohlstand?“ hieß die-Dokumentation, die 2,02 Millionen Zuschauer holte und sich 7,4 Prozent Marktanteil schnappte. Mitundfuhr das ZDF 2,21 und 4,07 Millionen ein, die Marktanteile bewegten sich bei 8,4 und 16,8 Prozent. Beim jungen Publikum erzielten die drei Sendungen 5,7, 6,5 und 12,0 Prozent.Das Finale vonwar bei 3,74 Millionen Menschen beliebt, in der Zielgruppe sicherte RTL sich 15,0 Prozent.lockte 1,51 Millionen Menschen zu ProSieben , die Fernsehstation erzielte 19,3 Prozent Marktanteil. Eine neue-Folge war bei 0,95 Millionen Zusehern beliebt, in der Zielgruppe erreichte VOX immerhin 6,9 Prozent.Zwei neue-Geschichten brachten 1,25 und 1,38 Millionen, in der Zielgruppe sicherte sich Sat.5,8 X und 6,6 Prozent. RTLZWEI wiederholte. Die Sendung erreichte 0,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und verbuchte 3,8 Prozent bei den jungen Menschen. Unterdessen sahen 0,66 Millionen Menschenbei Kabel Eins, der Film sorgte für 0,24 Millionen und 3,8 Prozent.