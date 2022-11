NFL-Game aus München sehr gefragt

US-Quoten

Der Kabelsender NFL Network erreichte damit am Sonntag Spitzenwerte. Andere NFL-Games und die Premiere von «Yellowstone» war erfolgreicher.

Gleich fünf Partien veranstaltet die NFL in dieser Saison außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Oktober waren es drei Spiele in London, am Montag folgt eine Partie der San Francisco 49ers und Arizona Cardinals im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Vergangenen Sonntag gewannen die Tampa Bay Buccaneers mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks in der Münchener Allianz Arena. 69.811 Zuschauer waren dabei.Die Partie, die hierzulande für ProSieben zum Quotengarant avancierte, erreichte in den Vereinigten Staaten von Amerika 5,547 Millionen Fernsehzuschauer. Das NFL-Network, das ab 09.35 Uhr übertrug, sicherte sich ein Rating von 1.77 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Die Vorberichterstattung schlug bei 1,450 Millionen Fernsehzuschauer an, die Post-Show erreichte 3,063 Millionen Amerikaner. Paramount Network sicherte sich die Nummer eins der Hitliste, denn man erreichte mit der Einzelausstrahlung der fünften «Yellowstone»-Staffel 9,409 Millionen Zuschauer. Bereits auf Platz sechs landete die Parallelausstrahlung auf CMT (1,108 Mio.), bei MTV sahen 0,408 Millionen Menschen zu.Im Network-Fernsehen war Football ebenfalls gefragt: Das CBS-Game um 13.00 Uhr hatte 14,463 Millionen Fernsehzuschauer, die im Anschluss ausgestrahlte Best-Of-Show kam noch auf 4,410 Millionen Amerikaner. Zeitgleich verfolgten 16,190 Millionen Menschen das Parallelspiel bei FOX. Das Network folgte mit der 17.00-Uhr-Partie, die 29,171 Millionen Zuschauer kam. Die 20.30-Uhr-Partie erreichte bei NBC immerhin 15,843 Millionen Zusehende.