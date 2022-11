«Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo» untersucht Sekte

Hintergrund

Der Fernsehsender HBO startet eine neue dreiteilige Dokumentationsreihe.

Eine neue Dokumentarserie von HBO lüftet den Vorhang über La Luz del Mundo, eine geheimnisvolle und nicht traditionelle christliche Glaubensgemeinschaft, und den sexuellen Missbrauch, den mehrere Mitglieder, viele von ihnen Minderjährige, in den Händen ihrer aufeinanderfolgenden Leiter erlitten haben sollen.Unter dem Titelwird die HBO-Original-Produktion in drei Teilen ausgestrahlt. Sie wurde von der preisgekrönten Filmemacherin Jennifer Tiexiera, der Regisseurin von «P.S. Burn This Letter Please», gedreht und von Alex Gibneys Jigsaw Productions in Zusammenarbeit mit Law & Crime Productions produziert.Die LLDM wurde 1926 von Aarón Joaquín Gonzalez gegründet. Auf Joaquín Gonzalez folgten sein Sohn und dann sein Enkel, alle drei – bekannt als "Apostel" – standen an der Spitze der Organisationen. Es heißt, sie seien durch "göttliche Offenbarung" ernannt worden. Ehemalige Mitglieder haben sich gemeldet und beschrieben, wie die Apostel ein System aufbauten und unterhielten, um Kinder zu beschaffen und für den Missbrauch zu präparieren. Die Serie gipfelt in den Ereignissen, die 2019 zur Verhaftung des derzeitigen Apostels Naasón Joaquín García und zu seinem Prozess führen. Er bekannte sich in drei Anklagepunkten des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig und wurde zu einer Höchststrafe von 16 Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Die Filmemacher haben sich an die Kirche gewandt und per E-Mail Fragen gestellt, aber keine Stellungnahme erhalten.Die Serie wird am 6. Dezember mit den Teilen eins und zwei ausgestrahlt. Teil drei wird am 7. Dezember auf HBO ausgestrahlt. Alle drei Episoden der Serie werden am 6. Dezember zusammen mit der linearen Premiere auf HBO Max zum Streamen verfügbar sein. «Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo» wurde von John Jordan produziert; ausführende Produzenten sind Stacey Offman, Richard Perello, Rhonda Schwartz, Brian Ross, Evan Lerner und Alex Lowry. Für HBO sind Nancy Abraham, Lisa Heller und Sara Rodriguez als ausführende Produzenten tätig.