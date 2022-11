Rundschau

In dieser Ausgabe schaut Quotenmeter unter anderem zur neuen Caroline-Link-Serie und dem Spielfilm-Comeback von Lindsay Sloane.

«Safe» (seit 8. November in der ZDFmediathek)

«Ask Me Everything» (seit 18. November in der ZDFmediathek)

«Falling for Christmas» (seit 10. November bei Netflix)

«The Kardashians» (seit 10. November bei Disney+)

«Fleishman Is in Trouble» (demnächst bei Disney+)

Katinka und Tom führen in Berlin eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Hier finden die jungen Klientinnen und Klienten einen sicheren Raum und professionelle Hilfe. Da sind zum Beispiel die sechsjährige Ronja, die im Kindergarten andere Kinder beißt und eine besonders enge Beziehung zu ihrem Vater hat, der achtjährige Jonas, der sich mit dem nahenden Tod eines geliebten Menschen auseinandersetzen muss, die 15-jährige Nellie, die unter Panikstörungen leidet, und Sam, ein jugendlicher Straftäter, der von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht wird.Der 16-jährige Jonny lebt im beschaulichen Welwyn Garden City nördlich von London. Für Teenager ist dort die Sommerkirmes eines der wenigen Highlights. Auch Jonny und seine Freunde Neve und Louis gehen gerne feiern. Zumindest für Jonny und Neve gehören dazu reichlich Alkohol und Drogen. Nachdem sie Louis in eine peinliche Situation gebracht haben, ist ihr Ausflug vorzeitig zu Ende. Als Jonny nach Hause kommt, wartet ein Schockerlebnis auf ihn: Sein Vater John stirbt an einem geplatzten Aortenaneurysma. Für Jonny bricht eine Welt zusammen, auch wenn er sich davon nichts anmerken lassen will. Schon seit Längerem leidet er zudem an einer nicht diagnostizierten Depression und Angstzuständen, was er allerdings vor seinen Freunden verheimlicht.Als eine verwöhnte Erbin bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert, landet sie bei einem glücklosen Witwer und dessen Tochter, die sich über die Weihnachtstage um sie kümmern.Die Kameras kehren zurück, um das sich ständig verändernde Leben von Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie einzufangen. Die Familie heißt die Zuschauer wieder willkommen, um sie bei ihren größten Triumphen und Herausforderungen zu begleiten. Von heißen Romanzen und lebensverändernden Meilensteinen bis hin zu unvorstellbaren Erfolgen. Der Zusammenhalt der Familie bleibt ungebrochen, während sie ihrem öffentlichen und privaten Leben vor den Augen der Welt nachgehen.«Fleishman Is In Trouble» ist die Geschichte des kürzlich geschiedenen 41-jährigen Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), der in die schöne neue Welt des App-basierten Datings eintaucht und dabei den Erfolg hat, den er in seiner Jugend nie hatte, bevor er am Ende seines Medizinstudiums heiratete. Doch gerade zu Beginn seines ersten Sommers sexueller Freiheit verschwindet seine Ex-Frau Rachel (Claire Danes) und lässt ihn mit der 11-jährigen Hannah (Meara Mahoney Gross) und dem 9-jährigen Solly (Maxim Swinton) zurück, ohne einen Hinweis darauf, wo sie ist oder ob sie zurückkehren will.