Disney arbeitet an «Plötzlich Prinzessin 3»

Kino-News

Ob Anne Hathaway wieder die Hauptrolle spielt, ist aber noch nicht bekannt.

Disney kehrt für einen dritten-Film nach Genovien zurück. Es ist nicht klar, ob Anne Hathaway ihre Rolle als bodenständige Königin Mia Thermopolis in dem neuen Teil, der von Aadrita Mukerji («Reacher», «Supergirl») geschrieben wird, wieder aufnehmen wird. Hathaway hat jedoch kürzlich ihr Interesse bekundet, zusammen mit ihrer Großmutter Julie Andrews, die die vornehme Königin Clarisse Renaldi spielte, zu der Serie zurückzukehren, die sie zum Star gemacht hat."Ich würde es mehr als in Erwägung ziehen, ich setze mich dafür ein", sagte Hathaway gegenüber Entertainment Tonight. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, Julie Andrews zu involvieren, dann denke ich, dass wir das hinbekommen würden." Andrews' Beteiligung an der Fortsetzung ist ähnlich unklar. Details zum Plot wurden noch nicht bestätigt, aber es wird erwartet, dass der Dreiteiler die Geschichte von «The Princess Diaries» und der Fortsetzung «Royal Engagement» fortsetzt, anstatt die Serie neu zu starten.Unter der Regie des verstorbenen Garry Marshall und basierend auf dem Roman von Meg Cabot handelt «The Princess Diaries» von 2001 von einem unbeholfenen amerikanischen Teenager, der erfährt, dass sie die Thronfolgerin des europäischen Königreichs Genovien ist. Mandy Moore als fiese Cheerleaderin Lana Thomas und Sandra Oh als stellvertretende Schulleiterin Gupta hatten ebenfalls ikonische Rollen im Originalfilm.