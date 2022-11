CNN plant nüchterne Silvester-Berichterstattung

US-Fernsehen

Wenn das Jahr 2022 ausläuft, wird auch eine neue Feiertagstradition auslaufen: Während der CNN-Übertragungen von verschiedenen Silvesterfeiern wird Don Lemon wahrscheinlich keine Schnäpse vor der Kamera trinken.

Der von Warner Bros. Discovery unterstützte Nachrichtensender CNN will einige der verrückten Possen zurückschrauben, die zu einem festen Bestandteil seiner Berichterstattung über die letzte Nacht des Jahres geworden sind. Anderson Cooper und sein Co-Moderator Andy Cohen dürfen zwar weiterhin zur Hauptsendezeit trinken, während das Duo auf dem Times Square seine Rede hält, aber Korrespondenten und Moderatoren, die in der Vergangenheit vor der Kamera (oder inoffiziell) alkoholische Getränke zu sich genommen haben, müssen diese Praxis nun einstellen.Die Berichterstattung des Senders über die Silvesternacht war Thema einer Town-Hall-Diskussion, die am Dienstag zwischen CNN-Mitarbeitern und Chris Licht, dem Vorsitzenden und CEO des Unternehmens, stattfand. Die kommende Silvestersendung wird die erste von CNN unter Lichts Ägide sein. Während des Treffens teilte Licht den Mitarbeitern mit, dass er der Meinung sei, dass das Trinken vor der Kamera die Glaubwürdigkeit der CNN-Mitarbeiter untergrabe und die Seriosität, die sie bei den Zuschauern genießen könnten, beschädige.Die CNN-Silvesterberichterstattung ist zwar nicht die meistgesehene Sendung des Abends – die ABC-Sendung von Ryan Seacrest hat in der Regel mehr Zuschauer –, aber sie ist zu einem festen Bestandteil der Feiertage geworden. Cooper ist schon länger im Amt als der ABC-Moderator und gehört seit 2002 zum festen Bestandteil der Silvestersendung, wobei er anfangs durch seine eigene Ambivalenz gegenüber diesem Anlass dazu gebracht wurde, die Idee zu übernehmen.