CBS-Unterhaltungschefin Kahl geht

Köpfe

Die Leiterin der aktuellen Programmplanung, Amy Reisenbach, übernimmt die Aufgaben zusätzlich.

Im Zuge der laufenden Kostensenkungen bei Paramount und der Verschlankung bei CBS verlässt Kelly Kahl nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Präsidentin von CBS Entertainment den Sender, während Thom Sherman, Senior Executive Vice President of Programming, von seinem Posten zurücktritt. Amy Reisenbach, die Leiterin der aktuellen Programmplanung des Senders, wird im Wesentlichen sowohl Kahl als auch Sherman gleichzeitig als neue Unterhaltungspräsidentin des Senders ersetzen.Kahls bevorstehender Abgang, der zum Jahresende erfolgen wird, wurde am Mittwoch in einer E-Mail von CBS-CEO George Cheeks an die Mitarbeiter sowie in einer Notiz von Kahl selbst angekündigt. Kurz darauf folgte die Nachricht von Shermans Ausstieg und seinem Wechsel zu einem Produktionsvertrag bei CBS Studios – ebenfalls mit Memos von Sherman und Cheeks."Die wundersame und unwahrscheinliche Reise, die für mich hier vor 26 Jahren begann, hat die Ziellinie erreicht. Ich werde CBS zum Ende dieses Jahres verlassen", schrieb Kahl in seinem Memo. "Es war eine absolute Ehre und ein Privileg, bei CBS zu arbeiten, dem meistgesehenen Sender Amerikas. Ich habe den Traum eines jeden Fernsehfans gelebt, mit den talentiertesten Autoren, Produzenten und Schauspielern des Fernsehens zu arbeiten. Vor allem aber habe ich es geliebt, an der Seite von Ihnen allen – den besten Führungskräften und Mitarbeitern im Showgeschäft – zu arbeiten. Ich möchte jeder einzelnen Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, für ihren großartigen Einsatz, ihre Kreativität und ihre Professionalität danken, die alle dazu beigetragen haben, dass dieser großartige, bahnbrechende Sender fast 20 Jahre lang die Nummer 1 war. Dieser Ort ist etwas Besonderes und seine Menschen sind es auch."