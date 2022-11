«Joko & Klaas gegen ProSieben» verteidigt sich stark

Quotennews

Die fünfte und somit letzte Folge vor der Winterpause sorgte für fantastische Marktanteile.

War jetzt nicht geil für die Stimmung. Wir sehen uns also am Sonntag um 13:30 Uhr. #JKvsP7 pic.twitter.com/9ReeDMDVyl — Joko & Klaas (@jokoundklaas) November 15, 2022

ProSieben schickte am Dienstagabend die ProSieben-Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, «deep und deutlich»-Gastgeberin Aminata Belli, «straßenstars»-Teilnehmerin Hadnet Tesfai, Schauspieler Axel Stein, «Bachelor» Paul Janke und Ulknudel Evil Jared ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Wie schon in den Vorwochen erstritten sich die beiden ProSieben-Mitarbeiter wieder Top-Quoten. Mit 1,51 Millionen Zusehern holte man die höchste Reichweite der aktuellen Staffel.Die von Florida TV produzierte Fernsehshow unterhielt zwischen 20.15 und 23.10 Uhr, die in Grünwald hergestellte Sendung fuhr einen Marktanteil von 6,4 Prozent ein. Bei den jungen Menschen wurden 1,13 Millionen Zuseher ermittelt (ebenfalls Bestwert), der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei großartigen 19,3 Prozent. Da Joko & Klaas im Finale nicht siegten, müssen sie die gespielte Ausgabe noch einmal selbst kommentieren. Das Ergebnis gibt es am Sonntag um 13.30 Uhr im Programm zu sehen. Es folgte, in der Sendung war Florian David Fitz zu Gast. Das wollten sich 0,38 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Bei den jungen Menschen waren noch 0,29 Millionen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 11,6 Prozent.Das Boulevardmagazinbeschäftigte sich mit dem Thema Auswandern und strahlte unter anderem eine Reportage mit Tabea aus, die erst vor Kurzem in einem Surfcamp in Lissabon ein Praktikum absolvierte. Das von Daniel Aminati präsentierte Magazin sicherte sich 0,45 Millionen Fernsehzuschauer und 3,5 Prozent. Mit 0,25 Millionen jungen Leuten verbuchte man 11,6 Prozent.