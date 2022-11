Start der fünften «Yellowstone»-Staffel übertrifft alle Erwartungen

US-Quoten

Der Paramount-Konzern hat gleich mehrere Fernsehstationen für die Erstausstrahlung genutzt.

Die Premiere der fünften Staffel vonam Sonntagabend verzeichnete erhebliche Zuschauerzuwächse im Vergleich zur Premiere der vierten Staffel im vergangenen Jahr. Die fünfte Staffel wurde auf Paramount Network, CMT, TV Land und Pop ausgestrahlt, wobei dieselben Sender auch die vorherige Premiere gezeigt hatten.Allein auf Paramount Network schalteten 8,8 Millionen Zuschauer ein, verglichen mit acht Millionen Zuschauern bei der Premiere im letzten Jahr, was einer Steigerung von zehn Prozent entspricht. Bei allen vier Sendern wurden 10,3 Millionen Zuschauer erreicht, verglichen mit 9,5 Millionen im letzten Jahr, was einer Steigerung von acht Prozent entspricht.Die Premiere von Staffel fünf wurde am Sonntagabend auf allen vier Sendern zweimal wiederholt. Wenn man die Wiederholungen mit einbezieht, steigt die Gesamtzuschauerzahl auf 12,1 Millionen, verglichen mit 11,2 Millionen im Jahr zuvor. Es ist jedoch anzumerken, dass die Premiere von Staffel vier nur auf dem Paramount Network, nicht aber auf Pop, CMT oder TV Land als Zugabe ausgestrahlt wurde.