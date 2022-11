«So laut du kannst» kann nicht mit Krimi-Reihen mithalten

Quotennews

Die Free-TV-Premiere von «Tod in den Wäldern» war zu späterer Stunde vor allem beim älteren Publikum beliebt.

In den vergangenen beiden Wochen setzte das ZDF auf die beiden Krimi-Reihen «Solo für Weiss» und «Die Toten vom Bodensee» und übertrumpfte damit die Konkurrenz. Zunächst verzeichnete der Mainzer Sender 6,68 Millionen Zuschauer, vor acht Tagen schalteten gar 7,58 Millionen ein. Jeweils rund ein Viertel des TV-Publikums entschied sich an den beiden Montagen für das ZDF. Am gestrigen Montag sendete man zwar wieder einen Krimi, aber diesmal mitein von Esther Bialas inszeniertes Einzelwerk. Die Reichweite sank auf 4,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil belief sich auf weiterhin gute 16,9 Prozent. Beim jungen Publikum brachte es die öffentlich-rechtliche TV-Station auf 0,45 Millionen und leicht unterdurchschnittliche 6,9 Prozent Sehbeteiligung.Im Anschluss stand «Game of Thrones»-Star Nikolaj Coster-Waldau im Mittelpunkt des Geschehens. Nach demsendete das ZDF die Free-TV-Premiere von. Nach den Nachrichten schrumpfte die Reichweite von 3,18 auf 2,16 Millionen. Der Marktanteil blieb mit jeweils 13,0 Prozent konstant., wie der Film im Original heißt, sorgte für 0,21 Millionen 14- bis 49-jährige Seher und eine Einschaltquote von mäßigen 5,6 Prozent in dieser Gruppe. Zuvor wurden 0,40 Millionen und 7,2 Prozent ausgewiesen.Am Nachmittag sorgten einmalfür ein überragendes Quoten-Ergebnis. Um 16:10 Uhr markierte die Folge „Zu hoch hinaus“ aus dem Jahr 2012 2,91 Millionen Zuschauer. Die Episode der elften Staffel kam auf einen Marktanteil von 25,3 Prozent. Beim jungen Publikum verzeichnete man am Nachmittag 0,16 Millionen Zuschauer und ordentliche 8,2 Prozent.