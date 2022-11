Nächster Eberhofer-Krimi im Kasten

Kino-News

«Rehragout-Rendezvous» soll im August 2023 in den Kinos erscheinen.

Im August kam mit «Guglhupfgeschwader» der insgesamt achte „Eberhofer“-Krimi in die Kinos und durfte sich bislang über 1,36 Millionen Kino-Besucher freuen. Auch im linearen Fernsehen ist die Filmreihe, die auf der Buchreihe von Rita Falk basiert, sehr beliebt. Die Free-TV-Premiere von «Kaiserschmarrndrama» sorgte im August für 4,81 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 20,0 und 18,6 Prozent. Fans der Filme dürfen sich schon jetzt auf Nachschub freuen, denn, der neunte Film, ist nun abgedreht und hat bereits ein Erscheinungsdatum. Geplant ist der Kino-Start am 23. August 2023.In dem Film, in dem der gewohnte Cast bestehend aus Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer und Sigi Zimmerschied zu sehen ist, wird die gemütliche Niederkaltenkirchener Dorfordnung ordentlich durcheinandergewirbelt: Die Oma streikt, die Susi regiert und Franz wird zum Sandkasten-Cop degradiert. Und natürlich darf auch ein Moder in Niederbayern nicht fehlen.Mit Eva Mattes, Michael Ostrowski, Castro Dokyi Affum und Stefan Betz dürfen sich die Zuschauer über ein Wiedersehen bekannter Gesichter der „Eberhofer“-Krimis freuen. Außerdem standen Monika Gruber sowie die neuen Cast-Mitglieder Michael Kranz, Tina Keserovic und Gregor Seberg in Episodenrollen vor der Kamera. Stefan Betz und Ed Herzog schrieben das Drehbuch nach dem Roman von Rita Falk, Herzog führte einmal mehr Regie.«Rehragout-Rendezvous» ist eine Produktion von Constantin Film in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk (BR). Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer ist Christine Rothe. Als Co-Produzenten sind Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christoph Pellander (ARD Degeto) beteiligt.