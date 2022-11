«Lippes Leselust»: Dritte Staffel startet noch diese Woche

Vermischtes

Kommenden Freitag findet die Premiere der dritten «Lippes Leselust»-Staffel auf YouTube statt.

Die dritte Staffel des YouTube-Formatslässt seit vier Jahren auf sich warten. Nun hat das Warten ein Ende, denn der erste Teil der neuen Runde feiert am Freitag, 18. November, um 21:00 Uhr seine Premiere. Die literarische Comedy-Sendung ist eine Weiterentwicklung des TV-Formates «Was liest Du?». In der Serie präsentieren Jürgen von der Lippe und Torsten Sträter witzige und skurrile Literatur der vergangenen Jahre. Aufgezeichnet wurde das Format auf der Bühne der Berliner Wühlmäuse.In den ersten Folgen der neuen Staffel werden Bücher von unter anderem Paul Burkowski, Harald Martenstein und Patrick Salmen vorgestellt, die den Vorlesern und dem Publikum ein Lächeln aufs Gesicht zaubern sollen. «Leselust»-Stammgast Stefan Schwarz ist mit dem Roman „Bis ins Mark“ ebenfalls wieder dabei.Zuletzt veröffentlichte auch Jürgen von der Lippe selbst ein humoristisches Buch. „Sex ist wie Mehl“, das 15. Buch des Komikers, der einst mit Formaten wie «So isses», «Donnerlippchen» und «Geld oder Liebe» Fernsehgeschichte schrieb, wurde in diesem Jahr zum Spiegel-Besteller.