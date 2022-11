Neues Mariah-Carey-Konzert für Weihnachten geplant

US-Fernsehen

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat CBS bei seinem Streamingdienst ein Konzert eingeplant.

Der globale Superstar Mariah Carey bringt ihre Lieblingssaison mit majestätischen Darbietungen ihrer epischen Weihnachtshits auf Hochtouren. CBS präsentiert, ein neues zweistündiges Konzertspecial von Mariah Carey, das am Dienstag, den 20. Dezember auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird und auf Paramount+ live und auf Abruf zu sehen ist. Das Konzertspecial, das in der weltberühmten Madison Square Garden Arena in New York City gedreht wird, zeigt die Singer-Songwriterin mit einem Repertoire ihrer festlichen Weihnachtshits, darunter der Chartstürmer und Dauerbrenner „All I Want for Christmas Is You".Im Rahmen einer unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit mit Paramount Global wird MTV nach der CBS-Ausstrahlung zusätzliche Möglichkeiten anbieten, das Special zu sehen. Das Konzert ist eine Koproduktion von Sony Music Entertainment und Supply & Demand. Mariah Carey, Joseph Kahn, Charleen Manca und Nicola Doring sind ausführende Produzenten. Sony Music Entertainment vertreibt das Special.Mariah Carey ist Autorin, Unternehmerin, Philanthropin, Produzentin und mehrfach preisgekrönte Künstlerin und Songwriterin. Sie ist die meistverkaufte Künstlerin aller Zeiten mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben und 19 Singles auf Platz 1 der Billboard Hot 100 (18 davon aus eigener Feder) – mehr als jeder andere Solokünstler in der Geschichte.