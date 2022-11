«Höhle der Löwen»: VOX zeigt Weihnachtsausgabe noch während der WM

TV-News

Außerdem präsentiert der Sender mit der roten Kugel Weihnachtsspecials von «Kitchen Impossible» und «Hot oder Schrott».

Vor knapp einem Monat endete die die zwölfte-Staffel bei VOX . Die Gründershow war auch in diesem Herbst wieder ein voller Erfolg für den Kölner Sender, sodass neben einer neuen Frühjahrsstaffel auch eine Weihnachtsausgabe angekündigt wurde. Dieses Special hat nun einen Ausstrahlungstermin gefunden. Die Löwen Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel werden am Montag, den 12. Dezember, auf Sendung geschickt. Jener Tag ist ein spielfreier Tag, während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die bis zum 18. Dezember andauert.In der festlich geschmückten Höhle werden dann weihnachtlich anmutende Geschäftsideen präsentiert, die Investoren zeigen sich selbst in festlichsten Outfits und treffen auf Gründer mit besinnlichen Geschäftsideen. Unter anderem werden Kleidungsstücke aus Hundewolle sowie kompostierbares Geschenkpapier aus Grasfasern vorgestellt.Darüber hinaus hat VOX eine Weihnachts-Edition vonangekündigt, die am 11. Dezember ausgestrahlt wird. In der Primetime-Sendung stellen sich Lucki Maurer und Tim Mälzer sowie Tim Raue und Max Strohe der Herausforderung, an fremden Orten Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Während es für Team Maurer/Mälzer ins Restaurant Jin nach München geht, wartet auf Team Raue/Strohe in Mattinata in Apulien (Italien) eine kulinarische Aufgabe. Nach der Rückkehr treffen sich die vier bei einem gemeinsamen Weihnachtsabend, um herauszufinden, wer sich den Sieg geschnappt hat. Am Dienstag vor dem Weihnachtsfest setzt VOX derweil auf, bei dem unter anderem Oliver Pocher, Patricia Kelly, Ross Antony und Mirja du Mont zu sehen sein werden. Getestet werden zahlreiche Winter- und Weihnachtsprodukte wie ein Snowbike Umbau Kit oder ein schwebender Weihnachtszug.