«Litvinenko» startet Mitte Dezember

US-Fernsehen

Die neue Serie mit David Tennant wird noch dieses Jahr bei AMC laufen.

Nach «Doctor Who» und «Inside Man» ist David Tennant ein weiteres Mal in diesem Jahr zu sehen. AMC+ und Sundance Now haben die Premiere für das vierteilige Dramamit dem Emmy-Gewinner und Co-Executive Producer der Serie David Tennant («Des», «Broadchurch») als Alexander Litvinenko angekündigt.Die Serie basiert auf der wahren Geschichte der polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Giftmord an dem ehemaligen russischen Spion Litvinenko im Jahr 2006. Das ikonische Foto von Litvinenko in seinem Krankenhausbett sorgte für internationale Schlagzeilen, bevor er starb, und sein Tod löste eine der komplexesten und gefährlichsten Ermittlungen in der Geschichte der britischen Metropolitan Police aus. Alle vier Episoden der Serie werden am Freitag, den 16. Dezember, exklusiv auf AMC+ und Sundance Now ausgestrahlt.Die Serie, die von dem renommierten Drehbuchautor George Kay («Lupin», «The Criminal») geschrieben wurde, beginnt im November 2006, als Alexander Litvinenko (Tennant), ein ehemaliger russischer Geheimdienstler und KGB-Offizier, in einem Londoner Krankenhausbett liegt und sich sein Zustand rapide verschlechtert. Die Ermittler werden gerufen, um seine Aussage aufzunehmen – er behauptet, auf direkten Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin vergiftet worden zu sein. Bei den polizeilichen Vernehmungen gibt Litvinenko minutiöse Details über die Ereignisse an, die zu seiner Krankheit führten, von der er wusste, dass sie tödlich sein würde. Nur wenige Tage später, am 23. November, stirbt er im Kreise seiner Familie.