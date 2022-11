«Lets Dance» & Co.: RTL setzt auf zahlreiche Weihnachts-Specials

TV-News

Von «Denn sie wissen nicht, was passiert» ist Anfang Dezember eine Best-of-Ausgabe geplant.

Die Fußball-Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus, was im Privatfernsehen für eine große Ebbe im Programm sorgen wird. Ganz geschlagen will man sich bei RTL Deutschland aber nicht geben, weswegen die Programmplaner an den vereinzelten spielfreien Tagen nun zahlreiche Weihnachtsspecials beliebter RTL- und VOX-Formate angekündigt haben. Los geht es mit den Sonderprogrammierungen bereits am 29. November – kein spielfreier Tag – mit dem X-Mas-Special von, das Comedian Chris Tall moderiert. Am Samstag, den 3. Dezember, der Tag der ersten Achtelfinal-Spiele, setzt RTL auf ein Best-of von, bei dem dann wieder alle drei Promis, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk, vereint sein werden. Letzterer darf an den aktuellen Ausgaben aufgrund einer Klausel im ZDF-Vertrag nicht teilnehmen. Jauch fehlte zuletzt zudem krankheitsbedingt.Am ersten Turniertag ohne Spielansetzung (Mittwoch, den 7. Dezember) zeigt RTL dann die weihnachtlich angehauchte-Ausgabe. Darin trägt Announcer Thorsten Schorn beispielsweise einen kitschigen Weihnachts-Strickpulli, die Assistenten, Kandidaten und das Publikum sind ebenfalls weihnachtlich gekleidet. Einen Tag später moderiert Daniel Hartwich die erste von vier neuen Folgen. Die neue Staffel steht unter dem Motto „Winterchampion“, bei der einige der besten Teilnehmer aus den vergangenen drei Staffeln gegeneinander antreten – in neuen Teamkonstellationen. Dabei bauen sie um den Titel „Lego Masters Winterchampion“, den Lego Masters Weihnachtspokal und 20.000 Euro Preisgeld. Bewertet werden die Bauwerke von Deutschlands einzigem offiziell zertifizierten Lego-Experten Rene Hoffmeister und Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes. Am Samstag, 17. Dezember, zeigt RTL zudem. In der Sendung interpretiert Otto Waalkes bekannte Märchen neu. Unterstützung erhält er dabei von prominenten Gästen.Und auch das Weihnachtsfest ist mit zahlreichen Highlights bestückt. Am Abend vor Heiligabend setzt der Kölner Sender auf seine erfolgreiche Tanzsendung. In der Sonderausgabe treten die Sieger der vergangenen drei Staffeln, Rúrik Gíslason mit Malika Dzumaev, Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinató und René Casselly mit Kathrin Menzinger, sowie die erfolgreichen Teilnehmer Mathias Mester mit Renata Lusin und Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke in festlichem Ambiente an. Außer Konkurrenz zeigen auch Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova ihr Können und stehen dem Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski außerdem mit Charme und Witz zur Seite. In der Jury sitzen wie immer Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González.Am 24. Dezember selbst strahlt RTL den Animationsfilm «Der Grinch» ► aus, am ersten Weihnachtsfeiertag folgt um 20:15 Uhr. Für den 26. Dezember hat man derweil für den Vorabend ein Weihnachtsspecial mit Hundeprofi Martin Rütter angekündigt.ist ab 17:45 Uhr zu sehen. Neben neuen Gesichtern und Hundeschnauzen, gibt es auch ein Wiedersehen mit bereits bekannten Familien und deren Vierbeinern. Unter anderem steht die Familie Anklam im Mittelpunkt. Im Anschluss meldet sich Günther Jauch mit einem. Der Unterschied zu den herkömmlichen Zocker-Ausgaben, bei denen die Kandidaten bis zu zwei Millionen Euro gewinnen, ist, dass das Studio weihnachtlich geschmückt ist.