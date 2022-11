HBO setzt «His Dark Materials» fort

US-Fernsehen

Bereits vor dem Silvesterfest werden die drei Bücher beim Pay-TV-Sender ausgestrahlt worden sein.

Sky Deutschland, HBO und BBC bringenzu Ende. Die Romanverfilmung in drei Staffeln geht mit einer acht Episoden umfassende dritte und letzte Staffel zu Ende. Die Serie wird in den Vereinigten Staaten von Amerika am Montag, den 5. Dezember, um 21.00 Uhr mit einer Doppelfolge starten. Bis zum Serienfinale am 26. Dezember werden jede Woche zwei neue Episoden ausgestrahlt. Die genauen Sendetermine von Sky stehen noch nicht fest.Basierend auf "The Amber Spyglass", dem letzten Roman der preisgekrönten Trilogie von Philip Pullman, müssen Lyra (Dafne Keen), das prophezeite Kind, und Will (Amir Wilson), der Träger des "Subtle Knife", im letzten Kapitel dieser epischen Fantasy-Serie zu einem dunklen Ort reisen, von dem noch nie jemand zurückgekehrt ist. Während der große Krieg ihres Vaters gegen die Autorität immer näher rückt, müssen sie erfahren, dass die Rettung der Welten einen schrecklichen Preis hat.Zur Besetzung von Staffel 3 gehören Dafne Keen als Lyra, Amir Wilson als Will, Ruth Wilson als Mrs. Coulter, James McAvoy als Lord Asriel, Simone Kirby als Mary Malone, Will Keen als Vater Präsident McPhail, Jade Anouka als Ruta Skadi, Ruta Gedminstas als Serafina Pekkala, Adewale Akinnuoye-Agbaje als Commander Ogunwe, Jamie Ward als Vater Gomez, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison und Chipo Chung als die rebellischen Engel Balthamos, Baruch und Xaphania, und Amber Fitzgerald-Woolfe als Ama, mit den Gaststars Lin-Manuel Miranda als Lee Scoresby und Andrew Scott als Jopari.«His Dark Materials» wird von Bad Wolf in Zusammenarbeit mit New Line Cinema für BBC One und HBO produziert. Ausführende Produzenten der Serie sind Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins und Julie Gardner für Bad Wolf, Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Deborah Forte, Toby Emmerich und Carolyn Blackwood für New Line Cinema und Ben Irving für die BBC.