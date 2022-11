Quotencheck

Das Magazin war in den vergangenen Wochen stets nach «The Masked Singer» auf Sendung.

Erst vor drei Jahren ist «The Masked Singer» in Deutschland gestartet, inzwischen ist das Finale der siebten Saison gelaufen. Bei der deutschen Adaption des südkoreanischen Formates war Daniel Donskoy der Sieger, der sich gegen Bürger Lars Dietrich, Rick Kavanian und Leslie Clio durchsetzen konnte.Im Anschluss an die beliebte Unterhaltungsshow strahlte die Unterföhringer Fernsehstation «red.» aus, das direkt aus dem Kölner Studio kam. Hatte die Premiere von «The Masked Singer» noch 2,42 Millionen Zuschauer, waren bei der After-Show nur noch die Hälfte der Zuschauer dabei. 1,16 Millionen Zuschauer wurden gemessen, der Marktanteil ging um etwa 20 Prozent auf 8,6 Prozentpunkte. In der Zielgruppe waren 0,49 Millionen (-57%) dabei, der Marktanteil schrumpfte um ein Drittel auf 14,4 Prozent.Sieben Tage später, also Samstag, den 8. September, verzeichnete ProSieben um 23.25 Uhr 1,06 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern erreichte man 0,48 Millionen und 11,7 Prozent. Das änderte sich auch nicht am 15. Oktober, denn damals waren ebenso 0,48 Millionen Zuschauer vorhanden. Der Marktanteil wuchs auf 13,7 Prozent. Insgesamt wurden jetzt 1,26 Millionen Zusehern ermittelt.Die vierte Ausgabe verbuchte 1,22 Millionen Zuschauer und verzeichnete lediglich ein Gesamtzuschauerrückgang von 35 Prozent, der Gesamtmarktanteil lag bei 7,9 Prozent und war erstmals besser als der von «The Masked Singer». Bei den Umworbenen waren 0,50 Millionen Zuschauer dabei, das sorgte für 12,2 Prozent.Richtig erfolgreich war Ausgabe Nummer fünf, die am 29. Oktober gesendet wurde. 1,41 Millionen Zuschauer schalteten um 23.35 Uhr ein und verhalfen dem Magazin zu zehn Prozent Marktanteil. «The Masked Singer» erreichte im Vorlauf allerdings „nur“ einen Marktanteil von sehr guten neun Prozent. 0,57 Millionen Zuschauer verfolgten «red.», das auf starke 16,0 Prozent Marktanteil wuchs. Damit lag man nur drei Prozentpunkte hinter der ProSieben-Primetime-Show.Die vorerst letzte Ausgabe sicherte sich um 00.05 Uhr 1,04 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,50 Millionen Zuseher dabei, sodass man auf fantastische 17,1 Prozent Marktanteil kam. Summa Summarum: Es lief spitze für «red.». Die Programmierung hinter «The Masked Singer» hat sich ausgezahlt. 1,19 Millionen Zuschauer schalteten im Durchschnitt ein, das entsprach achteinhalb Prozent. Mit dem recht günstigen Magazin unterhielt man im Schnitt 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 14,2 Prozent Marktanteil sorgten.