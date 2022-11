Babypausen Vertretung bei «RTL Aktuell»

Köpfe

Charlotte Maihoff und Anna Fleischhauer gehen in die Babypause und werden von Roberta Bieling und Anna Kraft vertreten.

Nachwuchs im Moderationsteam vonsteht gleich im Doppelpack an, allerdings nicht vor der Kamera. Anna Fleischhauer hat sich bereits in die Babypause verabschiedet. Ihre Vertretung als Sport-Moderatorin übernimmt Anna Kraft. Im Januar wird dann auch Charlotte Maihoff in Mutterschutz gehen. Bis zu ihrer Rückkehr verstärkt Roberta Bieling das Moderationsteam der RTL-Hauptnachrichten.Roberta Bieling ist seit 22 Jahren als Moderatorin, Redakteurin und Reporterin für RTL tätig und präsentierte in dieser Zeit unter anderem die «RTLZWEI News» sowie die RTL-Frühmagazine. Seit 2006 moderiert sie das Mittagsjournal «Punkt 12». Mit Kriegsbeginn in der Ukraine stellte Roberta Bieling Anfang 2022 ihre Nachrichtenkompetenz als Teil der täglichen RTL/ntv Spezials unter Beweis. Anna Kraft war vor ihrem Wechsel zu RTL Deutschland bei Eurosport für die Fußballbundesliga als Moderatorin im Einsatz. Für RTL war die Sportjournalistin bereits 2017 und 2018 als Reporterin bei «Mario Barth deckt auf» aktiv. Seit 2021 moderiert die ehemalige unter anderem die Europapokal-Spieltagsshow «Matchday» bei RTL+.„Wir freuen uns sehr über das doppelte Babyglück unserer Kolleginnen und wünschen beiden alles erdenklich Gute für ihre jeweiligen Babypausen. Mit Roberta Bieling und Anna Kraft konnten wir zwei kompetente und sympathische Moderatorinnen für das Team gewinnen, die hervorragend zu «RTL Aktuell» passen“, freut sich Martin Schulte, Redaktionsleiter RTL Aktuell.