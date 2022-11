Geo und RTL+ zeigen Doku über Angela Merkel

TV-News

«Merkel – Macht der Freiheit» wird zudem in ausgewählten deutschen Kinos ausgestrahlt.

Im Dezember jährt sich das Ende von Angela Merkels Zeit im Kanzleramt zum ersten Mal. 16 Jahre regierte sie die Bundesrepublik Deutschland als Kanzlerin. Seither wurde diverse Meinungen über ihre Amtszeit gebildet, zahlreiche Würdigungen und Biografien produziert. Nun wird auch RTL Deutschland einen Dokumentarfilm veröffentlichen, der am 8. Dezember um 20:15 Uhr bei Geo Television ausgestrahlt wird. Zeitgleich istauch beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Zuvor läuft der Film ab dem 24. November zwei Wochen lang in ausgewählten Kinos in Deutschland.Der von Geo Television, RTL+ und ntv koproduzierte Dokumentarfilm «Merkel – Macht der Freiheit» erzählt vom Werdegang einer Außenseiterin, die nicht nur zur ersten Bundeskanzlerin Deutschlands aufsteigt, sondern zur mächtigsten Politikerin auf dem Weltparkett. Als Regisseurin fungiert Eva Weber. Neben internationalen und nationalen Politikern sowie Wegbegleitern wie Sir Tony Blair, Hillary Clinton, Susan Rice, Thomas de Maizière, Martin Schulz, Peer Steinbrück und Volker Schlöndorff kommen auch Journalisten wie Christiane Amanpour, Melissa Eddy und Nico Fried zu Wort.Die Doku führt den Zuschauer durch zahlreiche Krisen in Merkels Amtszeit, von Energiewende in Deutschland, internationalen Wirtschaftskrisen und Konflikten oder auch die Ankunft von Geflüchteten in 2015. Dabei bevorzugte sie als Politikerin einen eher nüchternen Stil. Im Ausland wurde diese als typisch deutsch empfundene Reserviertheit, ähnlich wie die berühmte Merkel-Raute, zum Markenzeichen, und brachte ihr als verlässliche Partnerin viel internationales Lob ein. Manche ihrer Entscheidungen wurden aber auch heftig kritisiert und haben, wie die zunehmende Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, bis heute weitreichende Folgen.