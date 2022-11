NBC Sports gibt zehn Nascar-Rennen an NBC ab

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr werden auf den Comcast-Sendern insgesamt 39 Rennen ausgestrahlt.

NBC SPORTS 2023 NASCAR CUP SERIES ZEITPLAN

NBC SPORTS 2023 NASCAR XFINITY SERIES ZEITPLAN

NBC Sports hat heute in Zusammenarbeit mit NASCAR die Startzeiten und Sender für die Berichterstattung der NASCAR Cup Series und Xfinity Series in der Saison 2023 bekannt gegeben. Im Mittelpunkt stehen 10 Rennen der Cup Series auf NBC - die meisten auf NBC Sports seit der letzten NASCAR-Vereinbarung im Jahr 2006 - insgesamt 39 Rennen (20 Cup, 19 Xfinity), die 2023 live auf NBC, USA Network und Peacock übertragen werden."Mit den meisten Rennen der Cup Series auf NBC seit 17 Jahren, der zweiten Saison von USA Network als NBC Sports' Kabel-Heimat der NASCAR und Peacock, das weiterhin ausgewählte Rennen der Cup und Xfinity Series im Simulstream zeigt, erwarten wir eine weitere starke NASCAR-Saison 2023 auf unseren verschiedenen Plattformen", sagte Justin Byczek, SVP Programming and Rights Management, NBC Sports. "Der erste Lauf des Chicago Street Race wird ein besonderes Ereignis sein und die Spannung erhöhen, bevor wir den Schwung für die letzten sechs Playoff-Rennen aufbauen, die auf NBC ausgestrahlt werden und in Phoenix mit der Krönung des Champions enden."Sonntag, 25. Juni, Nashville Superspeedway, NBC, 19:00 UhrSonntag, 2. Juli, Chicago Street Race, NBC, 17:30 UhrSonntag, 9. Juli, Atlanta, USA, 19.00 UhrSonntag, 16. Juli, New Hampshire, USA, 14:30 UhrSonntag, 23. Juli, Pocono, USA, 14.30 UhrSonntag, 30. Juli, Richmond, USA, 15.00 UhrSonntag, 6. August, Michigan, USA, 14.30 UhrSonntag, 13. August, Indianapolis Road Course, NBC, 14:30 UhrSonntag, 20. August, Watkins Glen, USA, 15.00 UhrSamstag, 26. August, Daytona, NBC, 19.00 UhrSonntag, 3. September, Darlington, USA, 18:00 UhrSonntag, 10. September, Kansas, USA, 15.00 UhrSamstag, 16. September, Bristol, USA, 19:30 UhrSonntag, 24. September, Texas, USA, 15:30 UhrSonntag, 1. Oktober, Talladega, NBC, 14:00 UhrSonntag, 8. Oktober, Charlotte, NBC, 14:00 UhrSonntag, 15. Oktober, Las Vegas, NBC, 14:30 UhrSonntag, 22. Oktober, Homestead-Miami, NBC, 14.30 UhrSonntag, 29. Oktober, Martinsville, NBC, 14:00 UhrSonntag, 5. November, Phoenix, NBC, 15.00 UhrSamstag, 24. Juni, Nashville Superspeedway, USA, 15:30 UhrSamstag, 1. Juli, Chicago Street Race, USA, 17.00 UhrSamstag, 8. Juli, Atlanta, USA, 20:00 UhrSamstag, 15. Juli, New Hampshire, USA, 15:00 UhrSamstag, 22. Juli, Pocono, USA, 17:30 UhrSamstag, 29. Juli, Road America, NBC, 15.00 UhrSamstag, 5. August, Michigan, NBC, 15:30 UhrSamstag, 12. August, Indianapolis Road Course, USA, 17:30 UhrSamstag, 19. August, Watkins Glen, USA, 15:30 UhrFreitag, 25. August, Daytona, USA, 19:30 UhrSamstag, 2. September, Darlington, USA, 15:30 UhrSamstag, 9. September, Kansas, NBC, 15.00 UhrFreitag, 15. September, Bristol, USA, 19:30 UhrSamstag, 23. September, Texas, USA, 15:30 UhrSamstag, 7. Oktober, Charlotte, USA, 15:30 UhrSamstag, 14. Oktober, Las Vegas, USA, 15.30 UhrSamstag, 21. Oktober, Homestead-Miami, NBC, 15.00 UhrSamstag, 28. Oktober, Martinsville, USA, 15.30 UhrSamstag, 4. November, Phoenix, USA, 19.00 Uhr