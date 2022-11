«The Taste» präsentiert sich auch zum Halbfinale auf überzeugendem Niveau

Quotennews

Nach zahlreichen eher weniger erfolgreichen Versuchen mit Info-Formaten zur Primetime kehrt VOX nun wieder zur Ausstrahlung von Serien zurück.



Die aktuelle Staffel der Kochshowwar gestern nun bereits im Halbfinale angekommen. Im Fokus stand an diesem Abend die Mittelmeerküche. Die Gastjuroren Konstatin Filippou und Matteo Ferrantino brachten Zutaten aus ihren Heimatsländern Griechenland und Italien mit. Beim Solokochen standen dann auch spanische Geheimzutaten zur Auswahl. In der vorletzten Folge, in der noch einmal deutlich ausgesiebt wurde, mussten die Teams sogar fünf Runden meistern.In der Vorwoche hatte das Format einen deutlichen Sprung auf 1,26 Millionen Fernsehende und gute 5,8 Prozent Marktanteil hingelegt. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren stand zudem eine starke Quote von 11,0 Prozent auf dem Papier. Auch wenn man nicht mehr ganz an diese Werte herankam, hielt man sich dennoch auf einem annähernd erfolgreichen Niveau. 1,23 Millionen Zuschauer wiederholten die Quote von 5,8 Prozent. Bei den 0,55 Millionen Umworbenen waren zudem weiterhin hohe 10,4 Prozent möglich. Nurhatte diese Woche größere Probleme. Bei den 0,31 Millionen Neugierigen standen noch annehmbare 4,0 Prozent auf dem Papier. Die 0,09 Millionen Werberelevanten rutschten auf mäßige 4,8 Prozent ab.Nachdem verschiedene Reportageformate bei VOX in der Mittwochsprimetime kaum Erfolg hatten, kehrte der Sender nun zur Ausstrahlung von alten Folgen der Krimiseriezurück. Für die vier Folgen schalteten gestern zwischen 0,52 und 0,70 Millionen Serienfans ein. Folglich erhöhte sich die Quote im Laufe des Abends von schwachen 2,2 auf passable 4,3 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung war bei den 0,20 bis 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu erkennen, die von ernüchternden 2,9 auf solide 6,9 Prozent Marktanteil kletterten.