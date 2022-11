Universal bringt Snoop-Dogg-Bio

Kino-News

Der Spielfilm soll mit zahlreichen Stars besetzt sein.

Die unglaubliche Geschichte der Rap-Ikone Snoop Dogg kommt auf die große Leinwand, und zwar mit einem echten Staraufgebot. Ein noch unbetiteltes, endgültiges Biopic über den Musiker und Unternehmer ist bei Universal Pictures in Arbeit. Die Regie übernimmt Allen Hughes, der die Klassiker «Menace II Society», «The Defiant Ones» und «Dead Presidents» gedreht hat. Das Projekt wird sich mit Snoop Doggs umfangreichem Musikkatalog befassen und ist außerdem die erste Produktion seines Content-Labels Death Row Pictures. Joe Robert Cole, Co-Autor der beiden «Black Panther»-Drehbücher, wird das Drehbuch schreiben.Das Paket wurde von der Vorsitzenden der Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, geschnürt, die in diesem Bereich schon früher kritische und kommerzielle Erfolge verzeichnen konnte. Der Universal-Film «Straight Outta Compton» von 2015 über die Ursprünge der Hip-Hop-Paten N.W.A. spielte weltweit über 200 Millionen Dollar ein und wurde für den Oscar für das beste Originaldrehbuch nominiert."Snoop Doggs Leben und Vermächtnis machen ihn zu einer der aufregendsten und einflussreichsten Ikonen der Popkultur. Wir haben uns mit Snoop getroffen, kurz nachdem er Death Row Records übernommen hatte, und hatten die Gelegenheit, seine Geschichte in seinen eigenen Worten zu hören. Wir fühlen uns geehrt, dass wir ein bleibendes Dokument dieses einzigartigen Künstlers schaffen konnten", so Langley.