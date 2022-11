Neue Darsteller für «The Sympathizer»

US-Fernsehen

In der neuen HBO-Serie spielt auch Robert Downey Jr. mit.

HBO hat die Hauptbesetzung fürfestgelegt, nachdem ein weltweiter offener Online-Casting-Aufruf und eine umfangreiche Suche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Europa, Australien und Vietnam stattgefunden hatten. Hoa Xuande («Cowboy Bebop») wird in dem Post-Vietnam-Kriegsthriller die Hauptrolle spielen. Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le und Alan Trong werden die Besetzung abrunden. Alle fünf Schauspieler sind vietnamesischer Abstammung.Das satirische Drama basiert auf Viet Thanh Nguyens gleichnamigem, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Debütroman und soll "die Nöte eines halb französischen, halb vietnamesischen kommunistischen Spions während der letzten Tage des Vietnamkriegs und sein daraus resultierendes Exil in den Vereinigten Staaten untersuchen".Xuande wird den Captain darstellen, der als "ein Spion für Nordvietnam, eingebettet in die Flüchtlingsgemeinschaft in Los Angeles" beschrieben wird. Khan («Fatherhood») wird die Hauptrolle des Bon spielen, der "ein Kindheitsfreund des Captains ist, der sich weigert, die vielfältigen Identitäten des Captains in den Fokus zu rücken. Toan wird den General verkörpern, der als "ein sehr beliebter ehemaliger Leiter der südvietnamesischen Geheimpolizei" beschrieben wird. Vy wird die Rolle der Lana innehaben, "der rebellischen Tochter des Generals.